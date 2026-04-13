El bar de Sevilla con siglo y medio de vida que nació como tienda de ultramarinos y despacho de vinos: "Es un templo del tapeo sevillano"

Con más de siglo y medio de vida, existe un bar de Sevilla que nació como una tienda de ultramarinos y un despacho de vinos, pero que se ha convertido con el paso del tiempo en un verdadero "templo del tapeo sevillano", tal y como aseguran sus propios clientes. Se trata del Café Bar Las Teresas, un negocio ubicado en el barrio de Santa Cruz que cuenta con toda clase de platos caseros desde apenas unos euros.

Situado en la calle Santa Teresa número 2, este establecimiento comenzó su andadura en 1870 como tienda de ultramarinos y como un despacho de vinos en el que los vecinos de la zona aprovechaban sus compras para tomar un aperitivo en el local.

Sin embargo, con el paso de los años, la venta de bebidas y aperitivos se fue ampliando hasta acabar convirtiéndose en el bar que se puede visitar en la actualidad, que mantiene de esos tiempos su singular decoración.

Una decoración singular que lo convierte en un rincón emblemático

De ese modo, este bar no solo destaca por servir los mejores platos de la gastronomía sevillana, sino también por su curiosa imagen, con sus paredes llenas de azulejos, imágenes antiguas y carteles; y su gigantesca barra coronada por decenas de jamones colgados del techo.

Una estética que le ha convertido en uno de los rincones más emblemáticos del Centro de la capital hispalense y que, sumado a su extensa y cuidada gastronomía, le han hecho una "parada obligatoria" en cualquier visita a la ciudad.

Este histórico bar, una "parada obligatoria" en Sevilla

Así lo aseguran sus clientes a través de las reseñas del restaurante, en las que afirman que es un "lugar muy tradicional en pleno corazón del barrio de Santa Cruz".

"Lugar muy bonito cerca de La Catedral de Sevilla con buenas tapas", afirman sus comensales. Y añaden: "Una taberna de toda la vida que refleja el paso del tiempo y conserva el estilo y decoración antigua. Cuenta con una carta extensa de tapas caseras riquísimas".

Chacinas y tapas desde 4 euros en este bar del Centro de Sevilla

Un bar en el que uno de sus principales tesoros son sus tapas, disponibles desde 4 euros, con especial protagonismo de sus chacinas recién cortadas, como su jamón ibérico de bellota, queso puro de oveja, caña de lomo ibérica de bellota, morcón, chorizo ibérico, salchichón, lomito y morcilla ibérica.

A esto se suman sus especialidades a la plancha, como la punta de solomillo al whisky, secreto de cerdo ibérico, presa de cerdo ibérico, cinta lomo ibérico adobado, tira de buey de Kobe, morrillo de atún, champiñón plancha, pincho de gambas, ventresca de atún rojo, chipirón plancha y lomo bajo de ternera gallega.

Fritos, aliños y conservas por apenas unos euros

Los amantes de los fritos pueden escoger, por su parte, entre su tortillita de camarones, pavía de bacalao, calamares, puntillitas, boquerones, salmonetes, pijotas y cazón en adobo, entre otos.

En cuanto a sus aliños, este emblemático bar ofrece papas aliñadas, salpicón de marisco, caballa aliñada y huevas aliñadas, así como conservas como la melva canutera en aceite, mojama de Barbate o salmón ahumado.

Guisos tradicionales y horario del Café Bar Las Teresas

Pero uno de sus principales referentes son sus guisos, con especialidades como lomo con tomate, carrilera ibérica, atún encebollado, menudo, gambas al ajillo, pez espada o uno de sus mayores emblemas, las espinacas con garbanzos.

Una amplia carta de tapas y raciones que se pueden disfrutar en su local de la calle Santa Teresa número 2 de lunes a domingo de 10.00 a 1.00 horas.