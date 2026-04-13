Blanca Gastalver: "Hay una necesidad de cambiar el servicio de los colegios, los profesores no pueden seguir asumiendo labores de limpieza"

El estado de los 108 colegios públicos de Sevilla no depende solo de lo que ocurra dentro de sus aulas. También de lo que pase fuera: en el mantenimiento, en la limpieza, en las obras, en cada decisión que termina marcando el día a día de alumnos, familias y docentes. Desde junio de 2023, esa responsabilidad recae en Blanca Gastalver (Sevilla, 1993), delegada de Educación, Edificios Municipales y ahora también de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla. En este tiempo, buena parte de su agenda ha transcurrido entre patios, pasillos, aulas y despachos de directores. Dice que lo hace para conocer de primera mano el estado real de los centros. Y en pleno proceso de escolarización, cuando las familias miran con lupa cada detalle, ese diagnóstico adquiere un peso especial.

En estos casi tres años en el Ayuntamiento, Gastalver ha atravesado algunos de los momentos más delicados de su etapa política. Primero, un arranque de mandato sin presupuestos. Después, la guerra con los sindicatos a cuenta de la externalización del servicio de limpieza de los colegios -hasta ahora de gestión municipal- aprobada por la vía “urgente y extraordinaria”. La paz se firmó el pasado Viernes de Dolores, pero el nuevo modelo aún no ha aterrizado en los centros.

PREGUNTA. Llegó al Ayuntamiento de Sevilla hace casi tres años. ¿Qué escenario se encontró en los centros educativos?

R. Recuerdo que cuando empecé a visitar los centros se me caían dos lagrimones de pensar que Sevilla tenía en el estado que tenía los colegios. Creo que en la etapa anterior no se llegó a conocer el estado real de los centros educativos, se quiso mirar para otro lado, porque era más sencillo verlo de esa forma. Además, noté que había mucha distancia entre el ayuntamiento y los colegios, apenas había comunicación.

Cuando empecé a visitar los centros se me caían dos lagrimones de pensar que Sevilla tenía en el estado que tenía los colegios

En cuanto a los proyectos, para mí era importante una programación real, siempre con los técnicos, que al final ellos tienen ese criterio técnico. La verdad es que estaba alucinada y tuvimos bastantes reuniones de urgencia, porque la situación era de urgencia en ese momento. Como no teníamos presupuestos, no teníamos medios, ni recursos y era muy complicado, porque al final tú quieres llegar a todos lados, pero no puedes porque sin presupuestos no podíamos cambiar nada. El primer año fue duro en ese sentido.

Blanca Gastalver, delegada de Educación, posa en el Ayuntamiento de Sevilla para El Correo de Andalucía. / El Correo

P. ¿La comunicación ha cambiado?

Ha cambiado y mucho. La relación del ayuntamiento con los centros, con los profesores, las familias y los directores. De hecho, todos los directores tienen mi teléfono y me escriben a diario. El que no me escribe es porque no quiere, como quien dice. [Sonríe].

Todos saben que estoy perfectamente disponible, cuando tienen cualquier problema, saben que siempre me pueden escribir. Al principio a mis técnicos les sorprendía esa cercanía, pero yo les decía que era mi forma de entender la política municipal y también es mi forma de ser.

P. ¿Qué le decían los profesores de la limpieza en sus visitas a los colegios?

R. A día de hoy, por ejemplo, cuando un niño vomita, los profesores lo tienen que limpiar ellos, esa es una de sus reclamaciones. El otro día estuve en un centro de Parque Alcosa y un profesor me lo contaba: había tenido que dejar a los niños para buscar una fregona y limpiar el vómito de un niño. Se ve que circulaba un virus gástrico.

Todos los directores tienen mi teléfono y me escriben a diario

La situación es complicada y hay una necesidad de cambiar el servicio de los colegios, los profesores no pueden seguir asumiendo labores de limpieza y con un limpiador en horario de mañana -que con el nuevo modelo se incluirá-, esto cambiará. Sobre todo porque se le dará al colegio una limpieza específica.

Blanca Gastalver, delegada de Educación, Edificios Municipales y Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla. / El Correo

P. Con la externalización del servicio ¿Cómo se va a garantizar que las plazas municipales se reubiquen?

R. El Ayuntamiento tiene un límite de cobertura de plazas y con ese volumen era imposible llegar al nivel de limpieza que nosotros queríamos, tanto de colegios como de edificios municipales. El alcalde dijo desde el principio que no se perderían puestos de trabajo públicos y ahora esas plazas se reubicarán en otros edificios municipales donde también hacen mucha falta, como las jefaturas de la Policía Local, los parques de bomberos o los centros cívicos. La realidad es que tenemos una insuficiencia de medios ahora mismo y por eso decidimos externalizar el servicio, que no privatizar.

P. ¿No es lo mismo?

R. No. Cuando tú privatizas el servicio parece que te desentiendes, pero externalizar es otra cosa. Implica llevar un control técnico por parte de técnicos municipales, donde va a haber un control riguroso de cómo se va a prestar ese servicio.

P. Precisamente, el control del servicio es una de las principales preocupaciones de los colegios. Se quejan de que falta control en el servicio.

R. Una vez se ponga en marcha el contrato, una de las cosas que se exigen en el pliego es que periódicamente se envíe un control de calidad del servicio que se está prestando. Para nosotros ese informe de calidad es muy importante porque a día de hoy no se tienen datos de si están más limpios los centros o del horario de los empleados, por ejemplo. Ahora sabremos a qué hora se ha limpiado el cuarto de baño, será así de exhaustivo. Además, este informe no lo elaborará esa unidad de limpieza de la empresa, lo hará otra distinta.

Blanca Gastalver, delegada de Educación, Edificios Municipales y Promoción de la Salud y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla. / El Correo

P. El conflicto entre los sindicatos y el Ayuntamiento le ha llevado a interponer varias demandas. Hasta que no se llegó a un pacto fueron semanas de tensión. ¿Cómo lo vivió?

La verdad es que al principio fue complicado. Viví muchísima presión… Incluso me encontré cartelería intimidatoria enfrente de mi casa. Creo que a eso no hay derecho. Las decisiones de política no deben meterse en nuestra vida privada. Fueron duros los escraches que sufrimos en el ayuntamiento, o incluso llegar a visitar un colegio y que al día siguiente apareciera con pintadas. Todos tenemos familia y esa situación no fue cómoda ni fue fácil. Esos días salía de casa mirando a todas partes. Gracias a Dios ha cesado, y no hemos tenido otro episodio en ese sentido. Yo respeto el movimiento de los sindicatos, pero el alcalde en todo momento comunicó que no se iban a perder puestos de trabajo públicos.

P. Los colegios reclaman reformas. Algunos son muy antiguos y tienen baños de hace 50 años.

R. Cuando empecé a recabar datos de los colegios junto a mi equipo técnico pregunté especialmente por los baños, por ser una zona especialmente sensible. Me enteré de que algunos eran de 1970, 1980 o desde el inicio del centro… Ahora estamos haciendo reformas integrales, no lavados de cara, que es lo que se ha hecho en el pasado con zonas como los cuartos de baño. Mi objetivo personal es que para 2027 todos los baños de los colegios sean más jóvenes que yo, que tengo 33 años. Y según nuestra planificación, en 2027 los baños más antiguos serán del año 2000.

P. ¿Qué prioridades de inversión tiene de cara a 2026?

R. Seguimos con la hoja de ruta de las licitaciones de 18 colegios para implementar un nuevo modelo de área infantil, con un presupuesto de 4,5 millones de euros. También en la reforma de varios colegios, como el CEIP Borbolla, uno de los colegios más antiguos de la ciudad, cuya obra acaba de adjudicarse para resolver el problema brutal de humedades. Y estamos resolviendo muchas obras del día a día que no salen en los medios de comunicación, porque cuando surge una polémica, como la de los Altos Colegios Macarena, la última, a mí me pilla trabajando.

Ahora estamos haciendo reformas integrales, no lavados de cara, que es lo que se ha hecho en el pasado

P. Se acerca el calor, la semana que viene ya estaremos a 30 grados y la climatización sigue siendo una de las principales preocupaciones de los colegios. Si cumple la normativa, ¿el Ayuntamiento permite que el colegio ponga un toldo con los recursos del plan de confort térmico de la Junta de Andalucía?

Sí, pero tiene que pedir una autorización. Yo sé que ha habido polémica con el tema de los toldos y ahí estamos trabajando colegio a colegio, porque la colocación de un toldo también es una línea muy fina de contrato de suministro. Estamos pidiéndoles una autorización porque después nosotros tendremos que mantener ese toldo y cualquier problema que pueda haber es nuestra responsabilidad.

Por ejemplo, no voy a permitir que pongan una carpa plegable en un patio porque no cumple con la normativa, pero sí que pueden poner un toldo si tiene los requisitos.

P. Estamos en pleno proceso de escolarización. El mes pasado tuvieron lugar las jornadas de puertas abiertas de los centros. ¿Le preocupa la caída de la natalidad?

Es algo que nos preocupa como sociedad, sí. Toda política en fomento de la natalidad debe ser bienvenida, independientemente del partido que sea, da igual quién saque esa medida. A mí me da pena porque es verdad que los padres y los profesores están muy nerviosos y hacen campañas el día de puertas abiertas con carteles y un montaje brutal, como si fueran campañas americanas. Ponen mucho esfuerzo. Y a veces, ese agobio es porque piensan que se les va a cerrar al centro educativo.

A mí más que preocuparme, me da un poco de pena ese agobio que no es necesario. Y sí, es una realidad: se están cerrando líneas porque no hay niños. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad para centrarnos en mejorar la atención y la calidad educativa de los alumnos.