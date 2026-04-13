Un colegio histórico de Sevilla pondrá fin a sus problemas de humedades este año: se adjudican las obras del CEIP Borbolla

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado las obras para poner fin al histórico problema de humedades del CEIP Borbolla. Se trata de un colegio centenario del distrito San Pablo-Santa Justa que arrastra desde hace años graves deficiencias en buena parte de sus instalaciones. El contrato, incluido en el Plan de mejoras en colegios públicos, asciende a 325.703,47 euros, IVA incluido, y ha sido encargado a la empresa Ponton Building S.L., con un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del acta de inicio.

La actuación municipal tiene como objetivo principal "atajar de forma definitiva unas humedades que afectan al conjunto del edificio" y que, según expone el propio Gobierno local, hasta ahora solo habían recibido soluciones superficiales, limitadas en la práctica a nuevas capas de pintura. El proyecto para este colegio con más de 100 años de historia prevé una intervención integral tanto en los inmuebles como en los patios del centro, con trabajos específicos de tratamiento anti-humedad y otras actuaciones de mejora.

En los edificios, las obras contemplan la aplicación de tratamientos anti-humedad en los paramentos verticales del inmueble principal y también en las construcciones que conforman el perímetro del colegio, tanto en sus alas derecha e izquierda como en la zona central. A ello se suma la colocación de elementos lineales de recogida y conducción de aguas en las cubiertas de teja de los edificios perimetrales, con evacuación hacia la red de alcantarillado que discurre por los patios y, en el caso del ala derecha, también hacia la vía pública.

La intervención también afectará a los patios, donde se sustituirá parcialmente la red de alcantarillado, actualmente colmatada por la introducción de raíces del arbolado. Además, se sellarán las juntas en el encuentro entre el pavimento y los paramentos verticales exteriores de los distintos edificios, y se acometerá la limpieza de la canaleta perimetral de recogida, conducción y evacuación de aguas pluviales.

Junto a las actuaciones destinadas a frenar las filtraciones, el proyecto incorpora otras mejoras en el centro. En el área de Administración se repararán los paramentos verticales dañados por la aparición de fisuras y grietas ya estabilizadas. También se aplicará pintura al silicato en los paramentos interiores verticales y pintura plástica en los horizontales de toda la planta baja, salvo en la antigua vivienda del conserje, así como pintura plástica en los paramentos interiores verticales y horizontales de la primera y la segunda planta del edificio.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento da luz verde a una intervención largamente demandada en uno de los colegios más antiguos de la ciudad, donde el problema de las humedades se había convertido en una de las principales reclamaciones de la comunidad educativa.