Los expertos en meteorología avanzan su previsión para la Feria de Abril: "Empezará con tiempo seco y temperaturas altas"

La Feria de Abril de Sevilla 2026 encara su cuenta atrás con unas previsiones que invitan al optimismo: tiempo estable, ambiente seco y un calor inusual para estas fechas, con termómetros que podrían rozar los 31 grados en la capital andaluza. Aunque aún falta margen para afinar el pronóstico definitivo, los distintos modelos coinciden en dibujar un inicio festivo sin lluvias relevantes y con un marcado sabor a primavera avanzada en Sevilla.

Según la guía meteorológica de eltiempo.es para Sevilla, el arranque de la semana del lunes 20 de abril vendría acompañado de máximas en torno a los 31 grados, un registro que también podría repetirse el martes 21. Las mínimas, mientras tanto, se moverían alrededor de los 14 grados, lo que dejaría noches relativamente suaves en el Real, si bien el mismo martes apunta a unos 29 grados a las 20.00 horas. Además, la previsión a 14 días no recoge precipitaciones para esas primeras jornadas.

Tiempo en la semana de la Feria de Abril / El Correo

Tiempo estable en la Feria de Abril

En la misma línea se pronuncian las tendencias meteorológicas analizadas en los últimos días, que apuntan a un predominio de tiempo estable durante buena parte de la Feria. El escenario que gana fuerza pasa por una situación atmosférica tranquila en España, con la posible presencia de una vaguada al oeste peninsular pero sin una afectación directa clara sobre Andalucía occidental. Ese patrón favorecería la entrada de aire cálido y, por tanto, temperaturas suaves o incluso cálidas para la época.

Según ha señalado el divulgador meteorológico Antonio Delgado en una publicación reciente en X, la Feria de Abril de Sevilla comenzará con tiempo seco y temperaturas altas, y la mayoría de los escenarios meteorológicos apuntan además a que esa estabilidad podría mantenerse también durante la segunda parte de la feria.

Las previsiones manejadas por los meteorólogos también abren la puerta a que, tras ese inicio muy cálido, las máximas puedan ir bajando de forma progresiva en la segunda mitad de la semana. De cumplirse esa evolución, Sevilla podría pasar de los 29-31 grados del comienzo a valores más contenidos, entre los 27 y 28 grados primero y, más adelante, en una horquilla algo más suave. En todo caso, los modelos meteorológicos todavía se muestran inestables a tantos días.

Baja probabilidad de lluvia en Sevilla

Por ahora, el mensaje dominante es favorable para quienes miran al cielo con preocupación de cara al alumbrado y a las primeras jornadas en el recinto ferial: la lluvia no aparece como protagonista. De hecho, las referencias consultadas insisten en una baja probabilidad de precipitaciones durante los días más señalados de la feria, dentro de un contexto de estabilidad bastante generalizado.

Con este panorama, todo apunta a que la Feria de Abril arrancará con calor, tiempo seco y ambiente plenamente primaveral en Sevilla. Habrá que esperar aún unos días para comprobar si esa estabilidad se consolida hasta el final o si, como suele ocurrir en abril, la atmósfera introduce algún giro inesperado en la recta final.