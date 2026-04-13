Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño atropellado TrianaPuente CentenarioVito QuilesTiempo semana preferiaMovistar ArenaTrabajo Feria AbrilEntrevista Juanma MorenoImpuesto sucesiones AndalucíaRefugio Manu SánchezCrónica Toros MaestranzaObras Tranvibús
instagramlinkedin

Sucesos

Fallece en el hospital el niño atropellado el pasado viernes en Triana

Los servicios sanitarios habían trasladado al menor en estado crítico tras el accidente, que tuvo lugar el pasado viernes a las 20:45 en la barriada de El Tardón

Vídeo | Amplio dispositivo de emergencias por el atropello de un niño en Triana

Vídeo | Amplio dispositivo de emergencias por el atropello de un niño en Triana

Amplio dispositivo de emergencias por el atropello de un niño en Triana / Emergencias Sevilla

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El niño atropellado por un coche el pasado viernes en Triana ha fallecido en el hospital, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Tras el accidente, los servicios sanitarios del 061 trasladaron al menor en estado crítico al centro hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha perdido la vida.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la calle Lucas Cortés, en la barriada de El Tardón, alrededor las 20:45, según informó Emergencias Sevilla. Los efectivos sanitarios movilizados trasladaron al menor -de unos siete u ocho años- con vida aunque en estado crítico a consecuencia de los daños sufridos en el accidente.

El Ayuntamiento de Sevilla informó a este periódico que se había iniciado una investigación para esclarecer las causas de este suceso. De momento, y tal como confirman fuentes oficiales, no se ha realizado ninguna detención vinculada a los hechos. Asimismo, fuentes consultadas por este medio detallan que el conductor del vehículo "está identificado".

Noticias relacionadas y más

Las primeras hipótesis apuntan a que el atropello habría sucedido de manera fortuita, según fuentes cercanas a la investigación. No obstante, los agentes de la Policía Local al cargo de las pesquisas están recabando pruebas para aclarar las circunstancias concretas en torno a este fatal suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Moreno eliminará el impuesto de Sucesiones y Donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos
  2. Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión
  3. Viviendas desde 420 euros: el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para optar a 32 VPO en alquiler en Torreblanca
  4. Sevilla roza el verano en abril: la Aemet prevé una semana de preferia de calor con máximas de hasta 32 grados
  5. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de abril de 2026
  6. El radar de la Aemet alerta de la llegada de una importante tormenta a Sevilla con presencia de granizo
  7. Faltan aún más camareros, cocineros y friegaplatos en la Feria de Abril: 'Cada vez es más difícil encontrar profesionales
  8. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 12 de abril de 2026

Fallece en el hospital el niño atropellado el pasado viernes en Triana

Fallece en el hospital el niño atropellado el pasado viernes en Triana

Un AVE Madrid-Sevilla sufre un retraso de más de una hora por indisposición del maquinista

Un AVE Madrid-Sevilla sufre un retraso de más de una hora por indisposición del maquinista

El parque de Sevilla con palmeras, naranjos y senderos que rinde homenaje a una de las sevillanas más ilustres: se creó hace 160 años como paseo 'de luto'

El parque de Sevilla con palmeras, naranjos y senderos que rinde homenaje a una de las sevillanas más ilustres: se creó hace 160 años como paseo 'de luto'

El bar de Sevilla con siglo y medio de vida que nació como tienda de ultramarinos y despacho de vinos: "Es un templo del tapeo sevillano"

El bar de Sevilla con siglo y medio de vida que nació como tienda de ultramarinos y despacho de vinos: "Es un templo del tapeo sevillano"

Un juzgado de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, de Facua: "Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar"

Un juzgado de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, de Facua: "Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar"

La obra del Puente del Centenario encadena dos meses de parálisis tras cinco años acumulados de retrasos y sobrecostes

La obra del Puente del Centenario encadena dos meses de parálisis tras cinco años acumulados de retrasos y sobrecostes

Blanca Gastalver: "Hay una necesidad de cambiar el servicio de los colegios, los profesores no pueden seguir asumiendo labores de limpieza"

Ocho años esperando un ascensor aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla: "Mi suegra murió sin volver a ver su casa"

Ocho años esperando un ascensor aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla: "Mi suegra murió sin volver a ver su casa"
Tracking Pixel Contents