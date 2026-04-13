El tranvibús amplía su recorrido hasta la Feria de Abril: conectará Sevilla Este y Torreblanca con la contraportada

En una semana arranca la Feria de Abril y el Ayuntamiento ya tiene perfilado el dispositivo de movilidad y seguridad para atender a los millones de personas, hasta tres millones en 2025, que se acercarán al Real ubicado en Los Remedios. Una de las grandes novedades de este año en materia de movilidad será la utilización del tranvibús para llegar la Feria, que funcionará en lugar de la lanzadera estrenada el año pasado. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes que la línea de tranvibús, que actualmente tiene su recorrido desde Torreblanca y Sevilla Este hasta Nervión, prolongará su recorrido hasta la contraportada de la Feria como terminal.

El tranvibús funcionará el lunes desde las 19.00 horas y el resto de los días desde las 12.00 horas, prestando servicio ininterrumpido. Ofrecerá entre 14 y 16 vehículos con frecuencias de paso entre 6 y 8 minutos, unas 1.200 expediciones y 144.000 plazas ofertadas por sentido.

La movilidad suele ser uno de los grandes retos del Gobierno local durante la Feria, con autobuses y trenes de metro hasta arriba y grandes colas. Por eso la apuesta este año pasa por ofertará casi 1,7 millones de plazas por sentido en Tussam en sus servicios directos a la Feria. Se incrementa en más de un 45% respecto de una semana normal, habiéndose planificado más de 38.960 horas de servicio, un 3% más que el año pasado. Contará con 1.460 trabajadores (240 contrataciones nuevas).

Sanz, acompañado del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha desgranado las principales novedades de esta Feria de Sevilla de 2026. En materia de movilidad, ha confirmado que seguirá estando la línea Especial Lanzadera Prado-Feria, que contará con una oferta de 15.080 expediciones y 1.658.800 plazas por sentido. Las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Además, todas estas líneas tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido, y la mayoría de las líneas radiales también tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido.

Las zonas afectadas por el plan de movilidad comprenden la totalidad del recinto ferial, así como parte del barrio de Los Remedios, Triana, Tablada, y zonas de aproximación al Real de la Feria, y los accesos a la ciudad desde la ronda de circunvalación SE-30. También se verá afectada la zona circundante a la Plaza de Toros de la Maestranza en las horas de celebración de los Festejos Taurinos de la Feria.

La reordenación del tráfico en el entorno de la Feria comenzará a implantarse a partir de las 8.00 horas del lunes día 20 de abril, en el que se iniciarán los trabajos previos necesarios de reordenación del tráfico en algunos de los viarios de aproximación al recinto ferial, y finalizarán a las 6.30 horas del lunes 27 de abril, con el desmontaje de las medidas de regulación del tráfico contenidas en el Plan. Esta es otra de las novedades del plan de movilidad de este año. Todo el dispositivo de desmontaje se va a concentrar en la madrugada del lunes para que el sentido del tráfico en todo el entorno de la Feria, Los Remedios, Triana y Tablada, esté restablecido en su sentido original a las 6:30.