Así funciona el tranvibús entre Sevilla Este y la Feria de Abril: 16 paradas, durante toda la noche y cada 8 minutos

El tranvibús se ha desvelado este lunes como el nuevo método para ir y volver del Real de la Feria desde Sevilla Este y Torreblanca. Como ocurría el año pasado con la Línea Este, que ha quedado suspendida por la inclusión del tranvibús, esta ruta contará con una casetilla en la Avenida Juan Pablo II para facilitar la llegada de los sevillanos que viven en barrios como Torreblanca o Sevilla Este a la Feria este año.

El recorrido será el habitual que encadena esta línea de Tussam hasta que llega a la parada de Luis de Morales. Desde allí, en vez de tomar su ruta, continuará recto por la Avenida de San Francisco Javier, como hacen otras líneas como el C1. Desde allí, continuará hacia Diego Martínez Barrios y Cardenal Bueno Monreal, punto que conectará al tranvibús con la parte trasera de la Feria, donde tendrá su última parada.

Si bien, como ocurre con normalidad desde su puesta en marcha, los vehículos del tranvibús tendrán un carril específico en su recorrido habitual, este desaparecerá una vez sobrepase sus límites. Así, al alcanzar San Francisco Javier, la línea se convertirá en un autobús normal y compartirá carriles con el resto de vehículos. Esto hace prever que su trayecto se verá ralentizado, en comparación a cuando se desplaza en solitario.

El horario de esta ampliación del tranvibús será desde las 12:00 horas hasta las 7:00 del día siguiente, excepto el lunes de Alumbrado que la modifica desde las 19:00 horas. Por tanto estará toda la noche en funcionamiento. En horario habitual (hasta las 24:00 horas) el sistema tarifario será el ordinario. Desde las 24:00 horas a las 7:00 del día siguiente tendrá tarifa especial, en efectivo o tarjeta bancaria 1,60 euros y con Tarjeta Multiviaje 1,50 euros.

Paradas del tranvibús a la Feria

Así, las paradas, como ahora, serán: Torreblanca, Avenida de la Aeronáutica, Avenida de las Ciencias I, Avenida de las Ciencias II, Palacio de Congresos, Cercanías, Las Góndolas, Santa Clara, Montes Sierra, Kansas City I, Kansas City II, Santa Justa y Luis de Morales. A partir de aquí, se suprime la vuelta por La Buhaira y suma tres paradas nuevas: Diego Martínez Barrios, Cardenal Bueno Monreal y la Contraportada.

Este nuevo recorrido temporal del tranvibús comenzará a funcionar el Lunes de Pescaíto a las 19:00, para llegar a la cena. El resto de días de la semana, estará en funcionamiento desde las 12:00 y tendrá un servicio ininterrumpido. En total, Tussam pondrá a disposición de sus usuarios una flota de entre 14 y 16 coches que tendrán una frecuencia de paso de entre seis y ocho minutos. En total, ofertarán 144.000 plazas.

El año pasado, la inclusión de una lanzadera desde Sevilla Este a la Feria supuso un incremento de los usuarios de Tussam durante esta semana. En total, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Sevilla al término de la Feria, este autobús fue utilizado por 11.341 viajeros solo el Lunes de Pescaíto. De cara a este 2026, la ampliación del recorrido del autobús, que llegará a Torreblanca, prevé un aumento en el número de usuarios.

Líneas que cambian su recorrido en Feria

Como ya es habitual, numerosas líneas de Tussam verán altrerados sus recorridos para facilitar la llegada de los sevillanos al Real. Un año más, estará disponible la lanzadera desde el Prado, para conectar distintos servicios. Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio a la ciudadanía. Todas tendrán parada en Adolfo Suárez y horario ininterrumpido.

La reordenación del tráfico en el entorno del Real de la Feria dará comienzo el lunes 20 de abril a partir de las 8:00. En este momento se dará luz verde a los trabajos previos para la correcta reordenación del tráfico en algunas de las calles que rodean la Feria. Estas alteraciones del tráfico rodado se darán por finalizadas el lunes 27 de abril a las 6:30, cuando se desmontarán y se reordenará el tráfico.