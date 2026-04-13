El nuevo hotel Hilton de Nervión abrirá sus puertas en 2028: 184 habitaciones y 45 millones de inversión

La planta hotelera de Sevilla capital sigue creciendo. Una de las aperturas más esperadas avanza con el arranque de las obras. Se trata del nuevo hotel Hilton proyectado en la zona de Viapol del distrito Nervión, concretamente, donde se encontraban las antiguas oficinas de Endesa en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrio, esquina con la calle Avión Cuatro Vientos.

Así lo ha anunciado este lunes Grupo Insur en una nota de prensa, que ha recordado que el establecimiento contará con 184 habitaciones para el que se destinará una inversión superior a los 45 millones de euros.

El grupo sevillano firmó un acuerdo el año pasado con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta del inmueble, que prevé su apertura para el primer semestre de 2028 bajo la firma Double Tree by Hilton.

Proyectos terciarios

“Este proyecto refleja la apuesta decidida de Grupo Insur por el desarrollo de proyectos terciarios y, en particular, por el segmento hotelero, que consideramos estratégico en ciudades con un potencial turístico tan alto como Sevilla”, ha señalado el director de promoción terciaria del grupo, Enrique Ayala.

En este sentido, ha detallado que “se trata de un hotel concebido para convertirse en un referente en Sevilla, no solo por el nivel de sus instalaciones, diseñadas bajo altos parámetros de calidad y alineado con las nuevas demandas de los clientes, sino también por su ubicación estratégica en uno de los principales ejes de crecimiento de la ciudad”.

Este nuevo hotel de alta categoría operado por una firma internacional, se suma a las últimas confirmaciones en la capital hispalense, como el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios, que se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott. Este nuevo Hilton se suma así al que ya tiene esta cadena en Torneo Parque Empresarial.

Con piscina, restaurante y gimnasio

"El hotel ha sido diseñado bajo criterios de arquitectura contemporánea y eficiencia energética acreditados por la certificación Breeam ‘Very Good’, incorporando soluciones orientadas a la sostenibilidad. También contará con un parking equipado con puntos de recarga para vehículos eléctricos, facilitando la accesibilidad y comodidad de los clientes durante su estancia", ha subrayado Grupo Insur. Un restaurante, un gimnasio equipado de última generación o un ‘rooftop’ con piscina y pool bar serán algunos de los servicios que el complejo pondrá a disposición de los clientes "para garantizar el máximo confort posible durante su estancia".

Insur ha defendido su "sólida posición en el mercado hotelero" con otros cuatro estrellas en régimen de alquiler; uno de ellos en el barrio de Los Remedios de Sevilla (Eurostars Guadalquivir), otro en el centro histórico de Córdoba (Eurostar Azahar) y un futuro hotel en construcción con 244 habitaciones en el barrio madrileño de Valdebebas, alquilado recientemente a la compañía irlandesa Dalata Hotel Group, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2029.