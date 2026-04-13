Mapa de ocupación, buscador de casetas y plano de servicios públicos: todas las novedades de la APP Sevilla para la Feria de Abril

Información sobre aforos, casetas y servicios públicos esenciales en un solo clic durante la Feria de Abril. El Ayuntamiento de la capital ha actualizado la APP Sevilla con novedades en esta edición tras el convenio de colaboración público-privada que alcanzaron el Consistorio y la empresa Iertec Smart Technologies S. L. Al igual que pasó durante la pasada Semana Santa, una red de sensores medirá los aforos en el Real de Los Remedios.

El Ayuntamiento de Sevilla incorpora una tarjeta con utilidades para los ciudadanos a través de la su propia aplicación municipal. Entre las novedades, destaca la incorporación de un mapa en tiempo real, con la posibilidad de ser consultado en todo momento por los ciudadanos, que medirá el nivel de ocupación de las distintas calles del recinto ferial mediante una red de sensores. Estos dispositivos tan solo captan la cantidad de teléfonos móviles presenten en cada zona monitoreada, sin registrar ningún tipo de dato personal.

El método es el mismo empleado durante la Semana Santa cuando una red de entre 30 y 40 dispositivos arrojaron información muy relevante y sirvieron de apoyo a la toma de decisiones del CECOP. El balance se saldó con un récord de personas en el centro de la ciudad durante La Madrugá: más de 600.000 teléfonos móviles fueron detectados.

Por otro lado, destaca un buscador de casetas en la misma APP Sevilla donde los interesados podrán dar fácilmente con la ubicación de las más de 1.000 casetas existentes esa semana en todo el Real de Los Remedios. Podrán ser localizadas introduciendo los datos de su dirección o nombre de las mismas. En tercer lugar, habrá un plano virtual con todos los servicios públicos que el Gobierno local pone a disposición de todas las personas, tales como el punto de asistencia sanitaria, la caseta de niños perdidos, los puntos de información, los puntos violeta, entro otros.

Hasta 33 cámaras de videovigilancia

Este año se instalan 33 cámaras, siendo tres más que el año pasado, para funciones de videovigilancia que contarán además con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA). Se trata de dispositivos que contabilizarán el número de personas que transitan por la portada y contraportada, el recinto de las atracciones de la calle del Infierno y otras zonas próximas. De forma especial, la portada también contará con una gran altura que permitirá la detección de emisiones de humo y localización de incidentes de forma rápida.

Se enmarca en el contrato adjudicado a la compañía Orange por valor de 88.000 euros, que también sirvió para la Semana Santa, para los trabajos de instalación, traslados, desinstalación y conservación de grabaciones; el alquiler de elementos a instalar en vía pública; y el alquiler de elementos a instalar en el Centro de Control.