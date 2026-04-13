Este es el nuevo plano de la Feria de Abril de Sevilla en 2026: cambios y novedades en el Real de Los Remedios

Una Feria de cambios en el trazado de las calles que componen el Real de Los Remedios. El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer este lunes el plano oficial con todas las vías que recoge, como principal novedad, la ampliación de Pepe Luis Vázquez hacia la avenida de Juan Pablo II. El Gobierno local ha invertido un total de 4,5 millones de euros en mejorar accesos, iluminación, red eléctrica y el entorno del recinto ferial para la edición de este año.

El Ayuntamiento ha habilitado una calle nueva en la prolongación de Pepe Luis Vázquez para abrir una salida hacia la avenida de Juan Pablo II. No se ha incrementado el número de casetas con esta ampliación, ya que solo han redistribuido las que ya había. Un total de cuatro casetas se ubicarán en este nuevo tramo de Pepe Luis Vázquez, que corresponderían con los números 87, 91, 95, y 101 de la citada calle.

Esta vía nueva va a mejorar la movilidad y accesibilidad y, también, los tiempos de avituallamiento y recogida de basura en la feria. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla tomó la decisión de ampliar la calle Pepe Luis Vázquez -que cruza perpendicularmente Pascual Márquez- tras la pérdida de la caseta de la Casa de Jaén, que ocupaba varios módulos. Este año será íntegramente peatonal, aunque se prevé una reurbanización de la misma en 2027 para permitir, además, el tránsito de vehículos y animales.

Cambios en las casetas públicas y de libre acceso

Tras la prolongación de Pepe Luis Vázquez, la disposición de las casetas de acceso público han variado y, además, se cuenta con una menos respecto a ferias anteriores. Este año no habrá caseta de la Delegación de Fiestas Mayores, que será reubicada cuando se amplíe el Real en 2027. Su lugar en Costillares 13-15-17 lo ocupará la del Distrito Macarena, ubicada anteriormente en Pascual Márquez 85-87-89. Otra de las afectadas, aunque en menor medida, será la de Comisiones Obreras. La caseta, también de acceso gratuito, se desplazará unos números, aunque continuará con su ubicación en la calle Pascual Márquez.

Plano de la Feria de Abril de Sevilla 2026 / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Estos espacios públicos en la Feria de Abril están abiertos todos los días, con un horario de doce de la mañana a tres de la madrugada, aproximadamente. Tras la variación de las ubicaciones de las casetas mencionadas, la nueva disposición sería la siguiente:

Casetas de distrito:

Distrito Nervión - San Pablo - Santa Justa: Calle Costillares, 22-24-26.

Distrito Cerro - Amate: Calle Juan Belmonte, 196-198-200.

Distrito Triana - Los Remedios: Calle Pascual Márquez, 153-155-157.

Distrito Sur - Bellavista - La Palmera: Calle Ignacio Sánchez Mejías, 61-63-65.

Distrito Macarena - Macarena Norte: Costillares 13-15-17.

Distrito Casco Antiguo: Calle Antonio Bienvenida, 97-99-101.

Distrito Este - Alcosa - Torreblanca: Calle Pascual Márquez, 215-217-219.

Caseta Municipal del Ayuntamiento de Sevilla: Pepe Luis Vázquez, 53-57.

Casetas de partidos políticos:

Partido Popular de Sevilla: Calle Pascual Márquez, 66.

Partido Comunista de España - La Pecera: Calle Pascual Márquez, 9.

Casetas de sindicatos:

UGT: Calle Antonio Bienvenida, 13.

Unión Sindical Obrera (USO): Calle Curro Romero, 25.

CCOO: Calle Pascual Márquez, 81.

Otras casetas públicas:

La Marimorena: Calle Manolo Vázquez, 31.

El Garbanzo Negro: Calle Manolo Vázquez, 39.

Repasos y actuaciones puntuales

Del mismo modo, el Gobierno local ha llevado a cabo los repasos y actuaciones puntuales a través del contrato de Conservación de la Gerencia de Urbanismo en vías peatonales y zonas de acceso al recinto ferial como las vías Presidente Adolfo Suárez, Asunción, Glorieta de las Cigarreras, Marineros Voluntarios, y otras calles de tránsito ubicadas en el barrio de Los Remedios. En la calle Antonio Bienvenida están haciendo revisiones para actuar sobre posibles incidencias en el pavimento, además, se va a actuar en la solería de ambas aceras del Puente de las Delicias.

También, han renovado el asfaltado en Alfredo Kraus y del acceso este al Parque de Los Príncipes ampliando el ancho del acerado junto a la reordenación de los aparcamientos y parterres. De igual forma, se han reurbanizado y ampliado acerados de la calle Costillares, una de las de mayor tránsito durante toda la celebración al suponer la vía de separación con las atracciones, así como la conexión con el barrio de Tablada.