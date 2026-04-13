La obra del Puente del Centenario encadena dos meses de parálisis tras cinco años acumulados de retrasos y sobrecostes

La obra del Puente del Centenario pende de un hilo. El proyecto, que acumula cinco años de retrasos y sobrecoste, comenzó el año con el enésimo parón, con serias dificultades para poder reanudarse en las mismas condiciones. Los trabajos se paralizaron hace al menos dos meses, en febrero, después de que Acciona planteara un modificado, el segundo, que suponía un incremento de los costes de hasta 17 millones de euros. Ante esta petición, el Consejo de Obras Públicas, órgano colegiado consultivo del Ministerio de Transportes, emitió recientemente un informe desfavorable, y desde entonces desde el Ministerio de Transportes se trabaja en que las obras se vuelvan a ejecutar. Para que la obra siga adelante, el Gobierno de España tiene dos opciones: o desbloquear el modificado asumiendo el incremento del presupuesto o afrontar una rescisión a solicitud de la adjudicataria que obligaría a formalizar otro contrato para la fase final de los trabajos a través de un procedimiento de emergencia. De momento, todo apunta a que la segunda será la opción elegida.

"La Dirección General de Carreteras está trabajando para resolver la situación administrativa y retomar los trabajos lo antes posible", aclararon a este periódico desde el Ministerio. Sin embargo, no ha habido reanudación oficial hasta el momento. Ese segundo modificado de Acciona plantea una inversión mayor sobre la que no existe claridad en cuanto a que se pueda acometer.

El proyecto se encuentra ahora mismo frenado de nuevo, y a riesgo de tener otro sobrecoste, que se suma a la mochila que ya carga a su espalda. El contrato en marcha fue adjudicado a Acciona en 2021, concretamente a la UTE conformada junto a Tecade y Freyssinet. Y para empezar, los trabajos tenían un plazo de ejecución de 27 meses (dos años y medio), de forma que partían con el objetivo de estar culminadas a finales de 2023. Es decir, hace más de dos años.

Y en cuanto al incremento de los costes, de aprobarse el segundo modificado propuesto por Acciona, estaría situándose el presupuesto total por encima de los 150 millones de euros. Si bien el presupuesto de adjudicación en 2021 era de 86,4 millones de euros, ya en 2023 el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros, teniendo como justificación el incremento del precio del acero por la guerra de Ucrania.

Posteriormente, según consta en una respuesta escrita del Ministerio a la formación Sumar, como informó este periódico, se incorporaron nuevas modificaciones de forma que el último presupuesto difundido públicamente ascendía a 128,7 millones de euros, casi un 50% más de lo previsto inicialmente. Todo ello antes del segundo modificado no aprobado aún, de 17 millones de euros, que ya elevaría la cantidad total por encima de esos 150 millones de euros.

Los plazos incumplidos de la obra del Centenario

La obra fue adjudicada el 14 de mayo de 2021 a la UTE formada por Acciona Construcción, Tecade y Freyssinet. Poco después, el Ministerio anunció que los trabajos arrancarían en agosto de 2021. Fue entonces cuando empezó la obra como tal. Posteriormente, en enero de 2022, empezaron los desvíos entre la SE-30, la SE-40 y el Puerto de Sevilla para descargar el tráfico del puente mientras avanzaban las obras. A lo largo de 2023 se empezaron a producir de forma más continuada los cortes y afecciones, y en los últimos dos años se afronta una fase más compleja con trabajos sobre pilonos, tablero, bigas de borde y la preparación del cambio de tirantes.

La realidad es que el plazo de ejecución en el momento de la adjudicación era de 27 meses (dos años y medio), de forma que partían con el objetivo de estar culminadas a finales de 2023. Ya han pasado más de dos años desde entonces y esa fecha no se cumplió. Más adelante, en marzo de 2024, la previsión del ministro de Transportes, Óscar Puente, fue de poder terminar a finales de 2025 o en 2026 "como muy tarde". Pero tampoco va a suceder.

El estado actual de la obra

La actuación tenía como objetivo claro la instalación de más de ochenta nuevos tirantes, de forma progresiva y conviviendo durante el proceso con los tirantes actuales. La sustitución de los tirantes del puente se debe a la necesidad de incorporar otros más modernos y de mayor durabilidad. Y también por ganar un carril adicional para los vehículos y así acabar con la saturación habitual de esta infraestructura, al tener mayor anchura de la calzada.

En diciembre de 2025, fecha de la última actualización del estado de las obras realizada por el Ministerio, los trabajos se centraban en la ampliación del tablero del puente y, posteriormente, se inició el desmontaje de elementos auxiliares.

Entre las últimas actuaciones en el Puente del Centenario, el Ministerio de Transportes destacó la complicada maniobra del izado de una dovela, donde irán anclados parte de los nuevos tirantes. Se daba así por iniciada la instalación de estas costillas que se levantarán hasta el tablero del puente, una fase de gran complejidad que conllevó tanto el cierre total del tráfico como del canal de navegación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a publicar un vídeo destacando que no se ha puesto en marcha "en ningún lugar del mundo antes".

El proyecto, a nivel general, siempre se ha definido bajo tres grandes operaciones estructurales: recrecer lateralmente los pilonos, colocar costillas metálicas transversales bajo el tablero para recibir los nuevos anclajes, y después retirar los tirantes antiguos cuando la nueva familia de tirantes ya estuviera en servicio. La parte más visible de la obra es la ampliación del tablero. Se ha llevado a cabo en este tiempo la ampliación lateral de pilonos; reconfiguración de carros y medios auxiliares bajo tablero; demolición de aceras y preparación del borde del tablero; ferrallado y hormigonado de vigas de borde; montaje e izado de dovelas cero; instalación progresiva de costillas metálicas y piezas de conexión; e inicio de la fase de colocación de nuevos tirantes.

Obra envuelta en investigaciones abiertas

Otro factor que ha afectado al proyecto ha sido que se haya visto envuelto en la investigación abierta a distintas contrataciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La obra de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla forma parte de los contratos del Ministerio de Transportes investigados por la UCO adjudicados a cambio de supuestas comisiones a un entramado del que formarían parte empresa Acciona y Servinabar, la sociedad navarra administrada por Antxon Alonso y a la que se atribuye una participación del 50% del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tuvo acceso este periódico, apreciaba indicios de que se han podido realizar pagos de hasta 1,8 millones de euros por esta infraestructura tras su adjudicación por parte del Ministerio de Transportes que estaba entonces dirigido por José Luis Ábalos. Este importe se correspondería con el 2% de los contratos firmados de acuerdo con un memorándum sigue el mismo modelo en todas las obras investigadas.