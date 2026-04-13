El parque de Sevilla con palmeras, naranjos y senderos que rinde homenaje a una de las sevillanas más ilustres: se creó hace 160 años como paseo 'de luto'

El Centro de Sevilla alberga uno de los parques más emblemáticos de la capital, repleto de paseos arbolados, fuentes y monumentos, y que cuenta con más de 160 años de historia. Este rincón privilegiado de la ciudad son los Jardines de Catalina de Ribera, un entorno natural que se remonta al siglo XIX y que comenzó siendo un paseo 'de luto'.

Fue en octubre de 1862 cuando el Patrimonio Real concedió al Ayuntamiento de Sevilla una gran parte de la conocida como Huerta del Retiro, que hasta ese momento formaba parte del recinto del Real Alcázar.

El origen de estos jardines sevillanos junto al Real Alcázar

A partir de ese momento, se derribó el muro que separaba estos jardines del exterior y se construyó uno nuevo con almenas que aún se mantienen en la actualidad y que separa este parque de los Jardines del Alcázar.

Jardines de Catalina de Ribera, el parque de Sevilla con palmeras, naranjos y senderos que rinde homenaje a una de las sevillanas más ilustres / .

Así nacieron estos jardines que se sitúa al final de la calle San Fernando, junto a los jardines de los Reales Alcázares, que no hay que confundir con los Jardines del Murillo, situados al final del paseo, un poco más escondido y rodeado por Santa María la Blanca, Puerta de la Carne y el barrio de Santa Cruz.

De Paseo del Pino a homenaje a Catalina de Ribera

Con 18.250 metros cuadrados de superficie, los Jardines de Catalina de Ribera se conocían en su origen como el Paseo del Pino, tras lo que recibió su denominación actual en 1898 en honor a una de las sevillanas más famosas de la historia de la ciudad.

Se trata de Catalina de Ribera, aristócrata que nació en Sevilla en 1447 y fue una de las mujeres más importantes de la historia de Sevilla.

Entre sus principales hitos se encuentra la construcción de la Casa Pilato, la adquisición del Palacio de Dueñas, que transformó de su construcción medieval al palacio renacentista que es en la actualidad, y, sobre todo, el Hospital de las Cinco Llagas, que hoy en día es el Parlamento de Andalucía.

Por qué se le conoció como el Paseo de los Lutos

Pero a pesar de ser nombrados como los Jardines de Catalina de Ribera, este entorno fue conocido popularmente durante años como el Paseo de los Lutos.

Esto se debía a que, por su sencilla ornamentación y su situación, a espaldas del Alcázar, era el lugar que solían frecuentar las familias que habían perdido a un ser querido para pasear alejados de la mayor vida social y masificación del resto de jardines de la época.

Los monumentos más emblemáticos del parque sevillano

Este parque tuvo una gran transformación en 1920, cuando se comenzó a ordenar tal y como se conoce hoy en día bajo la dirección del arquitecto Juan Talavera.

Fue así como se introdujeron, en 1921, sus dos elementos más emblemáticos: el monumento a Colón y el monumento a Catalina de Ribera.

El monumento a Colón se eleva en el centro de los jardines hasta los 23 metros de altura, mientras que el de Catalina de Ribera está formado por una fuente adosada a la muralla de los jardines del Real Alcázar, compuesta por un frontal de carácter barroco y un central ocupado por el retrato de Catalina de Ribera con cerámica.

Jardines de Catalina de Ribera, el parque de Sevilla con palmeras, naranjos y senderos que rinde homenaje a una de las sevillanas más ilustres / Jardines sin frontera

Además, este parque que se ha convertido en uno de los entornos favoritos de sevillanos y visitantes destaca por sus distintas glorietas y fuentes, además de su amplia flora, con presencia de toda clase de especies como jacarandas, acacias, palmeras, setos, yucas, adelfas, plátanos, palmeras datileras y de la suerte, naranjos, árboles de Júpiter y cañas de Indias, entre otros.