Plan de tráfico para la Feria de Sevilla de 2026: el desmontaje comenzará el mismo domingo tras los fuegos

La Feria de Abril contará en 2026 con un ambicioso plan de movilidad para asegurar el correcto desarrollo de la celebración. El Ayuntamiento de Sevilla ha adelantado en esta edición las labores de desmontaje con el fin de recuperar completamente la normalidad a primera hora del lunes posterior al fin de fiesta. Las modificaciones sobre la red de tráfico habitual en las calles de Los Remedios, Triana y Tablada se extenderá desde primera hora del lunes 20 de abril hasta la misma noche de los fuegos artificiales, que dará fin a una de las fechas señaladas en rojo sobre el calendario festivo de la ciudad de Sevilla.

Los trabajos previos de reordenación del tráfico en alguna de las vías de aproximación al Real darán comienzo a las 8:00 horas del lunes 20 de abril, esto es, en las horas previas a la tradicional cena del pescaíto. Las zonas afectadas por el plan de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla comprenden la totalidad del recinto ferial, así como parte del barrio de Los Remedios, Triana, Tablada y zonas de aproximación al Real, y los accesos a la capital hispalense desde la ronda de circunvalación SE-30.

También, se verá afectada la zona circundante a la Plaza de Toros de la Maestranza por la celebración de los Festejos Taurinos, que arrancarán todas las tardes de la Feria de Abril a las 18:30 horas. Las corridas de toros han causado un gran reclamo de los aficionados con la reaparición de Morante de la Puebla y tras hacerse la empresa Lances de Futuro con la gestión del coso taurino.

Adelanto de las labores de desmontaje

Como principal novedad, las labores de desmontaje se adelantan este año. Todo el dispositivo de desmontaje se va a concentrar en la madrugada del lunes 27 de abril, la jornada posterior al domingo de fuegos artificiales, para que el sentido del tráfico en todo el entorno de la Feria esté restablecido en su sentido original a las 6:30 horas. De esta forma, el Gobierno local busca evitar la elevada congestión de tráfico que se dio el año pasado en la mañana de ese lunes por Los Remedios, cuando el desmontaje de la Feria coincidió con el flujo habitual de personas que marchan a sus lugares de trabajo en su vehículo particular.

En materia de seguridad, habrá más de 1.000 agentes de la Policía Local operativos. El dispositivo contará este año con la novedad con el recién estrenado Grupo de Acción y Reacción de la Policía Local (GAR). Además, volverá a contar con los Agentes Tutores, una unidad específica compuesta por 30 agentes. Se suma igualmente el dispositivo de control del ocio o la venta ambulante y el control de animales, entre otros.

Tussam ofertará un 3% más de plazas de autobús

La empresa pública de autobuses Tussam ofertará casi 1,7 millones de plazas por sentido en sus servicios directos a la feria. Se incrementa en más de un 45% respecto de una semana normal, habiéndose planificado más de 38.960 horas de servicio, siendo un 3% más que el año pasado. Como gran novedad, la línea de Tranvibús TB1 que conecta Torreblanca, Sevilla Este y Nervión prolongará su recorrido hasta la Feria, estableciendo su terminal en la contraportada. Arrancará el lunes de pescaíto a las 19:00 horas y el resto de los días comenzará a las 12:00 horas y prestando servicio ininterrumpido.

Por su parte, la línea lanzadera Prado-Feria contará con una oferta de 15.080 expediciones y 1.658.800 plazas por sentido. Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la Avenida presidente Adolfo Suárez. Además, todas estas líneas, tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido.