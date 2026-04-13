Las claves del montaje más rápido de la portada de la Feria de Sevilla: una obra finalizada en "tiempo récord" frente a las grandes lluvias

28.000 bombillas leds, unos 30.537 metros de tubo, 3.777 m² de panelado, o más de 6.000 piezas de carpintería a instalar en una portada de la Feria de Sevilla con unas dimensiones de unos 40 metros ancho, 40 de alto y 5,70 de profundidad. Heliopol se ha encargado este año, por primera vez, tras 57 años a cargo de Ferrovial, del montaje de la portada "en un tiempo récord" que ya ha finalizado. Los representantes de esta constructora del Grupo Rusvel han celebrado este lunes que han logrado terminar prácticamente los trabajos a falta de una semana para el alumbrado del Real de Los Remedios. Heliopol, además, se ha encargado este año de la ejecución de esta infraestructura y del montaje de las casetas.

"Felicito a Heliopol por la rapidez", ha asegurado el alcalde, José Luis Sanz, este lunes durante la presentación de las grandes novedades de la Feria. Este ha destacado que se ha logrado recortar un mes, poniendo el primer tubo en enero, en vez de en diciembre, con el objetivo de acortar aún más los plazos y evitar molestias a la movilidad de Tablada y Los Remedios.

Tras firmarse el contrato de adjudicación el pasado 18 de diciembre de 2025, los trabajos comenzaron el 16 de enero con la colocación del primer tubo, cuando faltaban 96 días para el alumbrado. Heliopol explica que se han necesitado entre 12 y 16 semanas, trabajando "intensamente, bajo una perfecta coordinación de equipos y una presión muy alta en cuanto a los plazos, máxime cuando muchos días se han soportado fuertes inclemencias de viento y lluvia. Las obras, sin embargo, han terminado antes del plazo previsto".

Heliopol gana la batalla al mal tiempo

"Cada fase de la obra ha tenido que organizarse con precisión, desde el montaje de la estructura y la colocación del revestimiento hasta la instalación eléctrica y las pruebas de luz. Hemos trabajado con una estructura tubular modular y multidireccional que ha permitido agilizar el montaje, adaptarse a distintas alturas y reforzar la seguridad durante todo el proceso. La ejecución se ha organizado por fases, con el montaje de la estructura, la colocación del revestimiento decorativo, la instalación eléctrica y, por último, las pruebas de iluminación", ha explicado Pablo Ángel Fernández León, director de Heliopol Efímeras.

En la obra han trabajado cerca de cuarenta profesionales de distintos perfiles, como jefe de obra, arquitectos, técnicos municipales, encargados de montaje, coordinadores de seguridad, ingenieros, electricistas, carpinteros, pintores y personal de apoyo logístico. Todos ellos han intervenido en las distintas fases del montaje. Para ejecutar los trabajos, Heliopol ha contado con maquinaria y herramientas específicas para elevar, transportar, manipular y ensamblar los distintos elementos de la estructura.

Entre los medios utilizados destacan grúas móviles, plataformas elevadoras, camiones grúa, carretillas, transpaletas y equipos de medición. "Uno de los principales retos ha sido coordinar a todos los equipos y materiales en un lugar tan complejo como el Real de la Feria, donde al mismo tiempo se han montado las casetas, las luces, atracciones y otros servicios. A esto se han sumado las dificultades de trabajar en altura, de compaginar la obra con el paso de personas y vehículos y de hacer frente al mal tiempo, con lluvias intensas y fuertes vientos, lo que nos ha obligado a trabajar muchos días festivos y dobles turnos, con una gran implicación y esfuerzo de todo nuestro equipo humano", explica el director de Heliopol Efímeras.

El sistema utilizado ha facilitado además el desmontaje y la reutilización de una parte importante de los materiales, como elementos de la estructura tubular, fijaciones e instalaciones, lo que ha permitido mejorar la organización del proceso, reducir residuos y facilitar su aprovechamiento en futuros montajes.