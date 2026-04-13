Sevilla afronta con un lleno técnico en sus hoteles para la final de la Copa del Rey y la preferia

Los hoteles de Sevilla afrontan con un lleno técnico este fin de semana con un 88% de ocupación por la coincidencia de la Final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad que se disputará en el estadio de La Cartuja, y la preferia. Para el resto de la feria, la estimación es del 83%, según el sondeo realizado por Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, es decir, una cifra similar a la del año pasado.

"La previsión que tenemos es de lleno técnico, con lo que la ocupación ronda el 95%. Y los precios medios están en torno a los 400 o 500 euros en lo que a estas últimas habitaciones se refiere", afirma el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Jorge Castilla,.

"Esto no significa que todos hayan costado ese dinero, puesto que habrá quien haya resevado a 50, 60 o 70 euros: todo depende de cuándo lo hayan hecho". El presidente de los hoteleros añade que esos altos niveles de ocupación en la capital, hasta rozar el lleno en los distintos establecimientos, ha motivado que muchos aficionados busquen en la provincia y "también fuera de ella, porque si se plantan en Cádiz, están a una hora de aquí".

Precios para la final de la Copa del Rey

Las pocas plazas que quedan disponibles tienen los precios incluso más caros. Para el sábado, la noche más barata que se puede encontrar para dos personas es un apartamento de 285 euros en centro de Sevilla y lo más caro una villa que cuenta con 6 dormitorios, 6 baños con un precio de 4600 euros. Con respecto a hoteles, el precio más barato es de 309 euros por el centro y el más caro ronda el precio de los 1350 euros.

Según los datos de Booking, el fin de semana de la final de la Copa del Rey ya no están disponibles el 86% de los alojamientos, mientras que para la semana de la feria la cifra sube al 91%.

Feria de Abril

A partir del lunes, que coincide con el inicio de la Feria de Abril, los precios oscilan entre los 44 euros la más barata el Lunes de Pescaíto por la zona de San Pablo, hasta los 1797 euros en el centro de la ciudad. Pasando al martes, primer día oficial de la feria, el mismo hotel y la misma habitación que el lunes costaba 44 euros, cuesta 77 euros y el lugar más caro para dormir en Sevilla la noche del martes es de 2550 euros.

Para el miércoles el mismo hotel del lunes y el martes, que es el más barato, ronda los 86 euros, y el precio más alto de este día sería un apartamento en la zona de nervión por 2130 euros; precios que coinciden con los de la jornada del jueves.

Llegados al fin de semana y a las puertas del fin de la feria, el precio es de 120 euros por la zona de Sevilla Este y el precio más alto de esta jornada es un apartamento de 5112 euros por el barrio de Triana. Y por último y con respecto a la última noche de la feria, el precio más bajo es de 86 euros con el mismo hotel de la zona de San Pablo y el precio más alto es un apartamento de 2320 euros.