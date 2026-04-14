Abierto el plazo de inscripción de las empresas para los Bonos Consumo 2026 del Ayuntamiento de Sevilla

Este martes arranca el plazo para la adhesión de los negocios de la ciudad a los Bonos Consumo del Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo, un año más, es animar las compras de los consumidores en un contexto de aumento de la inflación y, en general, del coste de la vida. La iniciativa busca generar un impacto en el sector del comercio minorista y los servicios de proximidad de la capital.

Se establecen dos plazos de adhesión al programa de 2026. El primero arranca este martes 14 de abril y se prolongará hasta el 22 de mayo, mientras el segundo será del 1 de octubre al 20 de noviembre. Este segundo plazo tiene carácter complementario del primero, es decir, quien hubiera sido admitido como establecimiento adherido en la primera campaña, no tendrá que volver a presentar solicitud en el segundo plazo. Así consta en la resolución de la Delegación de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio que establece las Normas Reguladoras para la adhesión al Programa de Bonos Consumo 2026 dirigidas a los establecimientos interesados en participar.

Para poder participar en el programa, es imprescindible reunir los siguientes requisitos: estar definidos como microempresa, esto es, ocupar a menos de 10 personas y tener un volumen de negocios anual o un balance general anual que no supere los 2 millones de euros; tener un establecimiento abierto al público en el término municipal de Sevilla; y estar encuadrada su actividad dentro de alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Un total de 560 negocios de Sevilla se adhirieron al programa de en el año 2025. La primera campaña se desarrolló en el mes de septiembre con una dotación de 575.000 euros, coincidiendo con la vuelta al cole. Esta iniciativa dirigida a los establecimientos comerciales de la ciudad buscó entonces apoyar al pequeño comercio y aliviar el gasto de las familias. La segunda se desarrolló en Navidad, con la misma cuantía, lo que elevó entonces la inversión municipal a 1,15 millones de euros.

¿Cómo realizar el trámite?

Para poder realizar el trámite, los responsables de los negocios deberán acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento, y hacer clic en el área 'EMPRESAS y PATRIMONIO'. Se mostrará el listado de procedimientos asociados a dicha área, entre los que se encontrará el procedimiento 'Bonos Consumo: solicitud adhesión comercios'. Clicando en él, se accederá a la ficha del mismo, donde se describe el objeto y cómo realizar el trámite.

Aquellos establecimientos comerciales que hubieran solicitado su participación en el Programa de Bonos Consumo 2025 y hubieran sido admitidos en el Programa de Bonos Consumo 2025 mantendrán su inscripción, si bien deberán ratificar su intención de continuar adheridos. Por su parte, aquellos que deseen modificar sus datos respecto al año pasado deberán comunicarlo al Ayuntamiento de Sevilla, en cuyo caso deberán realizar el mismo trámite previsto para las nuevas solicitudes.

Completada correctamente la adhesión del comercio, el Consistorio facilitará un distintivo para mostrar a la ciudadanía la posibilidad de canjear los bonos en esos puntos de compra, en el que figurará el nombre de Campaña de Bonos al consumo de Sevilla. Los bonos tendrán un valor nominal de 25 euros de los que el consumidor aportará 15 euros y el Ayuntamiento de Sevilla los 10 euros restantes. Cada consumidor podrá adquirir un máximo de 5 bonos. Los bonos se emitirán a nombre del solicitante y tendrán carácter personal e intransferible. Los plazos para solicitar los bonos por parte de la ciudadanía serán comunicados en las próximas fechas.