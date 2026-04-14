Aulas más llenas y menos docentes: el plan de ajuste de la Universidad de Sevilla ante la falta de financiación

La Universidad de Sevilla se aprieta el cinturón. La rectora de Carmen Vargas ha confirmado la necesidad de aplicar un plan de ajuste de 16 millones de euros debido a la prórroga del presupuesto de 2025 y a la falta de acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la financiación de 2026. Entre las medidas planteadas que ha comunicado la responsable de la Hispalense en el marco de la reunión el Consejo de Gobierno de la Universidad, figuran el cierre de centros por la tarde, la reducción de contrataciones de profesorado temporal y la posible disminución de grupos, según ha trasladado a su equipo de vicerrectores.

La situación responde a un desajuste entre ingresos y gastos, especialmente por el incremento de las obligaciones salariales tras la subida del 2,5% aprobada por el Gobierno central, sin que se haya actualizado el techo de gasto de personal. A ello se suma que aún no está cerrada la "envolvente" financiera que la Junta debe asignar a las universidades públicas andaluzas, imprescindible para elaborar un nuevo presupuesto.

En un comunciado de la Universidad, Vargas ha reconocido la "inquietud" existente en la comunidad universitaria y ha defendido la adopción de "medidas preventivas" mientras se resuelve la negociación con la Junta, que ha calificado como "muy avanzadas". En este contexto, ha pedido al Consejo de Gobierno un "voto de confianza".

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde la parte sindical y representantes del profesorado, según recoge Europa Press, se ha advertido de posibles movilizaciones, lamentando que esperaban "más beligerancia" del Rectorado en un momento que consideran "propicio" por el contexto electoral. También han criticado la paralización del complemento autonómico y han subrayado que las promociones del personal recogidas en convenio, que consideran "sagrado", no deben verse afectadas.

Quejas de los decanos: vuelven "fantasmas del pasado, aulas masificadas"

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el "malestar" de este órgano ante medidas que, a su juicio, pueden afectar a la calidad de la docencia. Ha advertido de que la reducción de grupos puede traer "fantasmas del pasado, como aulas masificadas" y dificultar la evaluación continua. Por ello, han solicitado conocer los criterios exactos del ajuste, a lo que la rectora ha respondido que se facilitarán y que "nada es definitivo".

El Rectorado ya trasladó a finales de marzo la necesidad de este ajuste para poder afrontar una modificación presupuestaria destinada principalmente al capítulo 1 (nóminas), mientras se resuelve la situación derivada de la prórroga.

En paralelo, la Universidad de Sevilla ha presentado datos positivos en empleabilidad. La tasa de inserción laboral de sus egresados alcanza el 73% a los dos años, el valor más alto de los últimos cursos, con especial protagonismo de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Salud.

La institución ha puesto en marcha la Oficina de Captación de Fondos Estratégicos, con el objetivo de que los recursos propios alcancen el 35% de la financiación en 2031

Además, la institución ha puesto en marcha la Oficina de Captación de Fondos Estratégicos, con el objetivo de que los recursos propios alcancen el 35% de la financiación en 2031. Entre sus líneas de actuación destacan la captación de fondos internacionales, nacionales y regionales, el impulso del mecenazgo y la explotación de activos como espacios e imagen de marca.

Pese a estos avances, la incertidumbre sobre la financiación autonómica mantiene en tensión a la comunidad universitaria, a la espera de un acuerdo que permita definir el presupuesto y evitar un mayor impacto en la actividad docente.