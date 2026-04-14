El Ayuntamiento de Sevilla aumenta el control sobre las fiestas de fin de curso de los colegios: la fecha debe ser autorizada y tendrán que acabar a las 23.00 horas

El Ayuntamiento de Sevilla estrechará este año el control sobre las fiestas de final de curso de los colegios públicos de la capital. Hasta ahora, los centros venían organizando estas celebraciones con relativa autonomía: aprobaban la fecha en consejo escolar y, junto a las AMPA, preparaban una velada con los medios disponibles y con el apoyo municipal que lograban obtener, como sillas o escenarios. Aunque la normativa municipal fija las 23.00 como hora límite, directores consultados por El Correo de Andalucíaaseguran que la ausencia de un convenio específico había permitido hasta ahora cierta flexibilidad para prolongar la actividad durante algo más de tiempo, al tratarse de citas puntuales y abiertas al barrio. Este año, sin embargo, los colegios deberán firmar un convenio con el Consistorio para solicitar la fecha y una autorización formal de uso de las instalaciones, un requisito que endurece el marco y obligará a ajustarse con mayor rigor a las condiciones fijadas.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla sostienen que se trata de la Orden de 17 de abril de 2017, una normativa que no es nueva y que también se solicita para realizar campamentos de verano. De acuerdo con la Delegación de Educación, el principal objetivo de esta normativa es ser informados de la celebración y de si esta supera el horario escolar, que finaliza a las 20 horas de la tarde. "Se trata de un procedimiento habitual que muchos centros ya venían realizando. En otros casos, se ha recordado esta obligación para aquellos que deseen organizar actividades, como las fiestas de fin de curso, que se extiendan en horario de tarde-noche", apuntan fuentes del Ayuntamiento.

Directores consultados por este periódico alegan que se trata de la primera vez que reciben una notificación -a la que ha tenido acceso este periódico- para firmar un convenio con el Ayuntamiento. En este documento se solicita informar sobre la fecha de la fiesta antes del 1 de junio, cuando termina el plazo. Coinciden con el Consistorio en que se trata de una medida habitual para las escuelas de verano de Servicios Sociales que se desarrollan en los colegios utilizando las instalaciones durante el mes de agosto, además del mes de julio. Sin embargo, en el caso de las fiestas de fin de curso "es la primera vez que hay que firmar un convenio" cuando el horario se excede de las ocho de la tarde. "Esto supone otro trámite burocrático más, además de tener que amoldarse a la limitación de las once de la noche, hora que habitualmente se pasa en estas fiestas porque también se empieza tarde debido al calor", sostienen.

El hecho de tener que informar de la fecha de la celebración es para algunos centros motivo de "incertidumbre", ya que, en caso de que no ser autorizada, se verán obligados a cambiar los planes con poco margen de tiempo. "Estamos a expensas de que cuando se solicite el día te puedan denegar la petición por cualquier motivo. Antes no preguntaban nada concreto, simplemente les pedíamos lo que necesitáramos: escenario, sillas y focos, por ejemplo", apuntan a este periódico. En cuanto a la gestión de la fiesta, se trata de un evento a cargo del propio colegio y del AMPA, quienes por ejemplo, se encargan de llevar a cabo el aperitivo y las bebidas o la seguridad, reforzando los accesos a los edificios.

Este tipo de fiestas, que se convierten en una de las grandes citas del barrio cuando llegan los meses de mayo y junio, congregan a cientos de familias y vecinos del barrio. Cada año, los alumnos llevan a cabo algún tipo de espectáculo además de contar con la participación de grupos del barrio o el conservatorio de danza. Además de actividades sobre el escenario, se cuenta con la presencia de asociaciones y ONG que quieren darse a conocer en la zona.

Una comisión de seguimiento para la fiesta

Otra característica de este convenio es la creación de una comisión de seguimiento. Es decir, lo que hasta ahora se acordaba en consejo escolar y se firmaba un acuerdo entre dirección, profesorado, ampa y administración del centro, ahora contará con la presencia de técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Tal como reza el documento que han recibido los colegios públicos, para llevar a cabo la fiesta el Distrito deberá facilitar el contacto de dos personas que asistirán a las comisiones de seguimiento constituidas para tal efecto. Se trata de perfiles que serán designados por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, es decir, inspectores de referencia de la Consejería que deberán reunirse con el director del centro. Según el Ayuntamiento, se trata de una medida para "garantizar el uso correcto de las instalaciones".

Para el Ayuntamiento, es una normativa que solo tiene como objetivo recibir una petición formal de la fecha y del uso de las instalaciones para la fiesta de fin de curso. Para los centros consultados una medida que incrementa el control, la vigilancia y también la burocracia para organizar una fiesta que reúne a familias y a vecinos a pocas semanas de que termine el curso.