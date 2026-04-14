Los bares del Centro de Sevilla se preparan para un sábado "a tope" por la final de la Copa del Rey: "Este año recargamos más tinto y coca cola para el calimocho"

Atlético de Madrid - Real Sociedad. La final de la Copa del Rey volverá un año más al Estadio Olímpico de La Cartuja. Los bares y restaurantes del centro de la ciudad ya están preparados para el nuevo evento que acoge la ciudad a las puertas de la Feria de Abril. "Es un orgullo que España entera esté pendiente a nuestra ciudad y vengan aficionados de otros equipos", comenta Julio, camarero de la taberna Álvaro Peregil.

La calle Mateos Gago es una de las calles más emblemáticas del centro histórico de la ciudad. Esta vía está repleta de bares y restaurantes que acogen a los aficionados de los distintos equipos que pasan por la ciudad de Sevilla, y la final de la Copa del Rey no iba a ser menos. Por ello, todos los bares ya se preparan para acoger esta jornada, que como han explicado, comienza dos o tres días antes del encuentro. "Vamos a recargar mucha bebida, porque aquí la gente viene a beber: coca cola, cerveza, ... además como son del norte, beben mucho calimocho y hay que recargar mucha coca cola con vino tinto", explica María, encargada de Doña Rufina.

Lo mismo ocurre en Álvaro Peregil: "nos estamos preparando con el tema de botellines y el tema de refrescos porque las últimas finales que hubo aquí llenaron la calle y nos quedamos sin provisiones ese día. Lo que más se prepara es bebida, porque de personal estamos los mismos". Para Il Pesciolino, sin embargo, la final de la Copa del Rey es un día más de la temporada alta en la que se encuentran: "En realidad, en temporada alta, estamos siempre a tope, porque a parte del turismo que pueda haber por lo de la Copa del Rey, estamos preparados para todo lo que pueda venir".

A nivel económico, la final de la Copa del Rey supone una gran cantidad de dinero. Así lo explican todos los entrevistados, como es el caso de María: "Los beneficios un día de estos es el doble de lo habitual porque la bebida engorda mucho la cuenta". Julio, de Álvaro Peregil habla de beneficios de miles de euros: "Un día de estos suponen miles de euros, pero no solo nosotros sino en general todos los bares y la ciudad. La afluencia de gente no es tanto como la Semana Santa, porque al final son más días, pero en un día puede ser que esté 'ahí ahí' ". "Tú ten en cuenta que esta temporada es muy buena para nosotros y al fin y al cabo una cosa de estas siempre nos beneficia", afirma Lucía, camarera de Il Pesciolino.

Rivalidad entre aficiones

Todos los establecimientos están felices de que se acojan estos tipos de eventos en la ciudad porque suponen un orgullo para los sevillanos, así como un gran ambiente, ya que los aficionados nunca han dado grandes problemas. "Rivalidad va a haber por el tipo de partido que es, pero va a ser más euforia, ganas y jaleo que mal rollo o peleas. De los cuatro años que llevo, nunca ha habido ningún problema de peleas o conflictos. Nos encanta que Sevilla acoja este tipo de eventos. Somos una ciudad súper futbolera y albergar una competición de fútbol, aunque no seamos de ese equipo, a todos nos genera también entusiasmo", manifiesta la encargada de Doña Rufina.

Julio lo explica de la misma manera: "Por lo que sé de fútbol, ambas aficiones tienen sus redecillas de otros tiempos, pero espero que este sábado no haya ningún tipo de problema. Con respecto a la mezcla de aficionados, intentamos llevarlo de la mejor manera posible y que haya cordialidad entre ambas aficiones". "La afición es buena. Cuando son de fuera suele haber más tranquilidad, al menos, por aquí por el centro", concluye Lucía.

¿Está Sevilla preparada para acoger estos tipos de eventos?

Todos afirman que sus negocios están preparados para acoger estos eventos deportivos, aunque piensan que no todo está preparado: "el tema de transportes estamos un poquito escasos, siempre se tienen que poner más autobuses, hay solo una línea de metro, los Uber y los taxis colapsan... al final como es en la Cartuja no se llega fácilmente. Yo creo que al final supone un jaleo y no estamos preparados de transportes", denuncia María.

Lucía, por su parte, denuncia que la Cartuja "está abandonada": "Sevilla está preparada, pero en cuanto a infraestructuras en la Cartuja probablemente no, no se ha invertido mucho en mejorar aquello, simplemente se mira por el Estadio Olímpico. Por lo demás bien". Para Julio, sin embargo, la ciudad sí está preparada: "yo creo que Sevilla está preparada para estos tipos de eventos. Ya se han albergado finales de la copa, de la UEFA y yo creo que es una ciudad en la que se puede hacer cualquier evento deportivo".

A cinco días de la final, el ambiente en la ciudad está muy vivo. Solo queda que los aficionados disfruten de sus equipos, además de la ciudad.