Sevilla
Betis y Sevilla se unen por Manuel, el niño fallecido tras el accidente de Triana
Betis y Sevilla mostraron públicamente sus condolencias por la muerte de Manuel Sánchez Donaire, el niño de 9 años fallecido tras el atropello ocurrido en Triana
La trágica muerte de Manuel Sánchez Donaire, el niño fallecido tras el atropello sufrido el pasado fin de semana en Triana, ha encontrado también respuesta en los dos grandes clubes de la ciudad, Real Betis y Sevilla FC, que han querido mostrar públicamente su pesar y trasladar sus condolencias a la familia y al entorno del pequeño.
El Real Betis fue uno de los primeros en pronunciarse a través de sus canales oficiales con un mensaje especialmente emotivo al recordar la vinculación del menor con la entidad verdiblanca: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Manuel Sánchez Donaire, bético de 9 años, víctima de un accidente este pasado fin de semana en Triana. Desde el #RealBetis mostramos nuestro más sincero pésame a toda su familia y amigos. DEP".
También el Sevilla FC quiso sumarse a las muestras de dolor por la pérdida del menor. El club nervionense publicó un breve pero sentido comunicado respondiendo el tuit del conjunto verdiblanco: "El Sevilla Fútbol Club expresa sus condolencias a la familia y amigos de Manuel Sánchez Donaire. Descanse en paz".
Ambas entidades se han unido así al pesar que ha provocado en Sevilla el fallecimiento del niño, que permanecía ingresado en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío después de haber sido atropellado el pasado viernes en la calle Lucas Cortés, en la barriada de El Tardón, en Triana.
El suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 20:45 horas y, desde entonces, se mantuvo abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Según las primeras hipótesis, todo apunta a que se trató de un desgraciado accidente. De hecho, no se ha producido ninguna detención y el conductor del vehículo implicado está identificado.
La conmoción por lo sucedido ha sido profunda en la ciudad, y tanto Betis como Sevilla han querido reflejar con sus mensajes el sentimiento de dolor compartido ante una pérdida que ha golpeado con dureza a Triana y a toda Sevilla.
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