Comienzan las obras de restauración del remate renacentista de la Giralda de Sevilla: durarán casi dos años

Los andamios vuelven al entorno de la Giralda de Sevilla. Este martes ha comenzado la instalación del cajón de obras a los pies del citado monumento para dar "inicio inminente" a la intervención en el remate renacentista de la torre campanario. Así lo decidió el Cabildo de la Catedral que ya anunció hace tiempo que esta nueva intervención sobre el conjunto histórico arrancaría tras la Semana Santa de 2026, con tal de interferir en el normal desarrollo de las estaciones de penitencia. Es la sexta obra sobre la Giralda desde el año 2017.

En esta ocasión, el ámbito de actuación abarcará el interior del cuerpo de campanas y se extenderá a todo el remate renacentista hasta los pies del Giraldillo. Este último no forma parte de la actual intervención, ya que se encuentra en fase de estudio técnico y científico por parte de un grupo de trabajo específico que determinará las condiciones para su restauración. La intervención se produce después de que el pasado mes de febrero con el temporal se produjera la caída de una de las azucenas lo que obligó a tomar medidas urgentes de seguridad.

Las obras que empezarán en breve consistirán en labores de restauración y consolidación siguiendo los mismos criterios aplicados en las cinco fases anteriores. Asimismo, se actuará sobre las estructuras soporte de las seis campanas de golpeo, que presentan un "notable deterioro" debido al paso del tiempo. Las nuevas estructuras incorporarán sistemas de amortiguación destinados a reducir el impacto de las vibraciones sobre el conjunto del cuerpo. Esta mejora responde a los estudios realizados mediante sensores y seguimientos técnicos coordinados por el arquitecto conservador de la Catedral, Miguel Ángel López, que han avalado la conveniencia de esta solución.

La duración estimada de las obras es de 22 meses, aproximadamente. Debido a su ubicación, los andamios no interferirán en el normal desarrollo de la Semana Santa del próximo año ni tampoco se verá interrumpida la visita cultural al monumento. Los trabajos han sido planificados para compatibilizar las obras con la afluencia turística con la menor afección posible.

Hasta cinco intervenciones desde 2017

Después de la ejecución de las anteriores --Cara Oeste (2017), Cara Sur (2018), Cara Este (2019), Cara Norte (2023) y Huecos y Balcones (2025)-- arranca ahora la sexta fase del proceso de restauración y consolidación del monumento, informan fuentes del órgano catedralicio. Acerca de las campanas, la situación de deterioro ya motivó una intervención de emergencia en 2021 sobre la campana Santa María la Mayor, a la que se dotó de un sistema provisional de apeo que ahora será sustituido por una estructura permanente, dentro de las actuaciones planteadas.

El Cabildo Catedral de Sevilla ha renovado su confianza en el equipo técnico responsable de las intervenciones anteriores: el arquitecto Eduardo Martínez Moya, el arquitecto técnico Joaquín León Romero y la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam SA. Todos ellos trabajan en la Giralda desde el año 2015.