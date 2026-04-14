El Ayuntamiento de Sevilla reducirá a la mitad los recibos del IBI para el Hotel Alfonso XIII, Ochoa o Casa Vízcaíno por ser "establecimientos emblemáticos"

"Impulsar la actividad económica de comercios, restaurantes, bares y hoteles que tengan una arraigada historia y singularidad y, así, contribuir a su protección y pervivencia". Con este objetivo, se creó a principios de la década el distintivo ‘Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Sevilla’. Desde el año pasado, los negocios que cuentan con este marchamo ven bonificado el 50% del pago del IBI, lo que se supone que paguen la mitad.

En 2025, la lista estaba conformada por 15 locales señeros de la capital hispalense. Este 2026 se suman otros 14, entre los que se encuentra el Hotel Alfonso XIII, establecimiento emblemático que ha tenido sus más y sus menos con el Ayuntamiento precisamente a cuenta del pago de este impuesto municipal que se resolvió el pasado noviembre, cuando el consistorio autorizó su pago en cuotas prorrateadas.

Así, la Junta de Gobierno dio luz verde "autorizar el fraccionamiento de la deuda imputable a la entidad Starwood Alfonso XIII Hotel Company, S.L.U. en relación con la deuda que tiene con el Ayuntamiento de Sevilla a razón del IBI repercutido por el arrendamiento del inmueble sito en la C/San Fernando nº 2 (Hotel Alfonso XIII), la cual asciende a un total de 3.393.200,56 euros por un periodo de 60 meses", esto es, hasta octubre de 2030.

Establecimientos beneficiados

Además de este establecimiento emblemático, se verán beneficiados por esta bonificación del 50% del IBI -un acuerdo que el Gobierno municipal lleva al Pleno ordinario de este jueves a instancia de la Agencia Tributaria de Sevilla- otros negocios singulares, como Casa Vizcaíno, la Sombrerería Maquedano, La Hostería del Laurel, el Bar Arenal Ventura, Casa Palacios, Ochoa, Joyería Reyes, Populart, Bar Dueñas, Hotel Inglaterra, Hotel Bécquer, Hotel Goya y Hotel Gravina.

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Estos locales se suman a los aprobados el pasado año, esto es: la Antigua Casa Rodríguez, Galerías Madrid, Bar Europa, Foronda y Balbuena, Restaurante El Cairo, Bordados Juan Foronda, Hotel Doña María, El Rinconcillo, Filatelia Numismática Hispalis, Bodega Góngora, Papelería Ferrer, Ferretería Echevarría, Kiosco de Agua, Taberna de Juan y Bodega Santa Cruz Las Columnas.