Feria de Sevilla: la previsión de Aemet dispara el calor para el Lunes del Pescaíto frente a eltiempo.es y Meteored

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado su primera previsión en Sevilla capital para el Lunes del Pescaíto de la Feria de Abril 2026, una predicción similar a las webs eltiempo.es y Meteored aunque con una diferencia, los termómetros subirán hasta los 34 grados a la sombra el lunes 20 de abril según la agencia.

Qué dicen las distintas previsiones del tiempo para el Lunes del Pescaíto

Ya lo advirtió Aemet la semana pasada: del 20 al 26 de abril la península se enfrentaría a una semana más cálida de lo normal en la Península, una situación que continuaría en la semana siguiente, del 27 de abril al 3 de mayo, también más cálida de lo normal.

Así, el lunes 20 de abril, un día antes del comienzo de la Feria de Sevilla, que comienza a las 00.00 horas del lunes al martes, Aemet pronostica un día estable con nubes y claros y temperaturas máximas de 34 grados a la sombra y 14 grados de mínima en Sevilla capital, en torno a los 20 grados por la noche. En la web meteorológica eltiempo.es registra 24 grados de máxima ese mismo día con 6 de mínima y Meteored pronostica 31 grados con 13 de mínima. Todo en un panorama meteorológico estable, sin complicaciones y sin lluvias.

Noticias relacionadas

Qué ocurrirá en la semana de Feria

Aunque la incertidumbre es alta, todas las previsiones coinciden en que la semana de la Feria de Sevilla del 21 al 26 de abril disfrutará de cielos en general despejados aunque con algunas nubes y calor, con termómetros en torno a los 30 grados de máxima y 14-15 grados de mínima. Aunque es alta la incertidumbre por la distancia en el tiempo, tampoco se esperan lluvias en este periodo.