Horario de los bares de Los Remedios durante la Feria de Sevilla: los más cercanos a la portada podrán cerrar a las 5:00 horas

Los bares de Los Remedios colindantes con el recinto ferial podrán ampliar su horario durante la Feria de Abril de 2026. Una resolución de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla recoge esta modificación acerca de la apertura habitual de estos establecimientos de hostelería durante esta celebración festiva en la ciudad. Además, los establecimientos no destinados al consumo no podrán vender alcohol desde las diez de la noche.

De forma excepcional para esos días, la Gerencia de Urbanismo autoriza la ampliación del horario de cierre de los bares ubicados en la avenida Flota de Indias, avenida Adolfo Suárez y glorieta de las Cigarreras hasta las 4:00 horas de la madrugada. En cambio, se extenderá hasta las 5:00 horas el martes de feria -por ser víspera de festivo-, así como el viernes y sábado. Por su parte, los veladores de estos establecimientos deberán ser retirados y cesar su funcionamiento a las 2:00 horas de la madrugada. Solo podrán ampliar su horario los bares ubicados en las citadas vías colindantes con el recinto ferial, el resto de establecimientos en Los Remedios deberán ceñirse a lo recogido en sus respectivas licencias.

Según recoge la resolución de Urbanismo que publica el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP), los establecimientos que decidan acogerse a esta ampliación de horario tendrán que cerrar "como mínimo dos horas de cada veinticuatro de cada día", con el fin de realizar las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias.

Por su parte, los horarios de las actividades que vendan artículos de alimentación en el exterior del recinto ferial se corresponden con los establecidos en sus licencias o declaraciones responsables. Sin embargo, se dictará una limitación horaria de cierre, entre las 22:00 y las 8:00 horas, para aquellos ubicados en las zonas declaradas acústicamente saturadas. En cambio, las actividades ubicadas en el interior del recinto ferial han de ajustar su horario al fijado para las casetas.

Los locales no podrán vender alcohol desde las 22:00 horas

Respecto a los locales destinados a la venta de alimentos y otros productos durante la Feria de Sevilla, Urbanismo prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 22:00 y las 8:00 horas del día siguiente en establecimientos en los que no esté autorizado el consumo, así como en aquellos que dispongan de tal autorización y los clientes pretendan adquirir estas bebidas para no ser consumidas en el mismo.

La Feria de Abril supone la concentración de una gran cantidad de personas en un espacio físico limitado, ubicado en un entorno de uso residencial, que aconseja dictar una regulación cuya principal prioridad se encamine a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en su conjunto. Uno de los aspectos tratados para prevenir incidentes en la vía pública y comportamientos ciudadanos no deseados es la venta de bebidas alcohólicas para su consumo en la vía pública o en las calles del recinto ferial.

Las normas entrarán en vigor a las 12:00 horas del 20 de abril de 2026 y regirán hasta las 1:00 horas del 27 de abril de 2026, justo al fin del espectáculo de fuegos artificiales. Los agentes de la Policía Local y el personal en cada caso facultado para ello, podrán clausurar, precintar o suspender el ejercicio de la actividad, ante la constatación de infracciones administrativas.