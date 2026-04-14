Horario de las casetas de la Feria de Sevilla en 2026: cierre a las 6:00 de la madrugada y cese de la música media hora antes

Las casetas de la Feria de Sevilla no podrán estar abiertas más allá de las seis de la madrugada. Así lo recoge la resolución de la Gerencia de Urbanismo que regula el horario de las casetas, atracciones y otras actividades recreativas implantadas en el Real de Los Remedios durante la celebración de la Feria de Abril. La normativa solo afecta a los días oficiales de la celebración, dejando la regulación durante la preferia a lo establecido en la normativa de aplicación y las respectivas autorizaciones de cada caseta o atracción.

El horario máximo de funcionamiento de las casetas entre el 21 y el 26 de abril será desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 6:00 horas de la madrugada. En cambio, la hora de cierre se adelantará el domingo de fuegos artificiales hasta las 00:00 horas, cuando deberá cesar toda actividad en las casetas, al igual que ha ocurrido en anteriores ediciones. El horario de cualquier actividad recreativa y de venta implantada dentro del Real se someterá de igual forma a esta normativa.

Tal y como recoge el artículo 21 del catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía, durante los 30 minutos anteriores a la hora de cierre los responsables de la caseta deberá proceder al apagado de los equipos de reproducción o amplificación sonora y al cese de todo espectáculo o actuación que se realice en el interior. Además, no estará permitido servir más consumiciones y se prohibirá la entrada de más personas.

Para facilitar el desalojo, se encenderán todas las luces del establecimiento público, debiendo quedar totalmente vaciadas de público media hora después del horario permitido, es decir, a las 6:30 horas. La norma se establece sin perjuicio sobre las labores de recogida necesarias de acometer por las personas trabajadoras del establecimiento a puerta cerrada, que arrancarán una vez sea desalojado todo el público presente.

Este es el horario de las atracciones

Respecto a los responsables de las atracciones de la calle del Infierno, su horario será de 11:00 horas de la mañana hasta las 6:00 horas. Al igual que ocurriese con las casetas, en la noche del domingo 26 de abril -cuando tiene lugar el fin de fiesta con el espectáculo de fuegos artificiales- deberán cesar la actividad de las actividades recreativas a las 00:00 horas.

Fuera del periodo oficial de duración de la Feria (del 21 al 26 de abril), las atracciones recreativas y demás actividades autorizadas por la Delegación de Fiestas Mayores ajustarán sus horarios a lo establecido en la normativa de aplicación y sus respectivas autorizaciones. Un detalle muy relevante para el fin de semana de preferia, cuando numerosas personas se concentran en el recinto ferial para disfrutar de las atracciones, cuyos responsables tienen intención de abrir al público ya desde el sábado.