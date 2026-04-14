José Perea, diseñador de moda: "La tendencia del vestido de gitana para la Feria de Abril es un diseño cada vez más cercano al traje original"

No hay feria sin volantes. Ni mantoncillos, flecos, peinas, claveles, ... El Real de la Feria de Sevilla se inunda de trajes de gitana que engrandecen las calles. Este traje es una seña de identidad de nuestra tierra, y ha pasado por distintas tendencias a lo largo de los años. Porque el mundo de los vestidos de flamenca son una moda y es el único traje regional que evoluciona en el tiempo; convirtiéndose en todo un referente de la cultura española y cada año se reinventa con nuevos materiales, complementos o estampados.

Para conocer el traje de gitana hay que remontarse a principios del siglo XIX y principios del XX y su origen es muy humilde. Era un ropaje que usaban las trabajadoras del campo y las que asistían a las antiguas ferias de ganado. Era una bata muy fresca y cómoda para realizar estas labores. Además, las mujeres que lo portaban, comenzaron a añadirle volantes, bordados y colores, y estas confecciones, aparentemente sencillas, no pasaron desapercibidas para las señoras de la alta sociedad. Esto dio lugar a que muchas mujeres comenzaran a elaborarse trajes con estos elementos. Fue en 1847 cuando empezó a popularizarse el traje de gitana. Además, el origen de los lunares tampoco fue algo intencionado. Aparecieron por equivocación, ya que fue un error de estampación. Estas pinceladas han dado lugar al traje de gitana que hoy conocemos.

Como una moda que evoluciona, cada año hay distintas tendencias. Esta temporada hay una clara: los trajes canasteros. José Perea, diseñador de la artista Pastora Soler, lo tiene claro: "la tendencia este año es clásico. Clásico total. Cada vez más cerca del traje original". Pero, ¿qué caracteriza ese vestido clásico? Un vestido cada vez "más caídos y más altos", explica el diseñador. Sin embargo, como explica Rocío, encargada de la tienda Ele.o, "aunque la temporada este año es el canastero, hay todavía muchas mujeres que prefieren los volantes más bajos, pero es cuestión de estética" .

De Juana Martín a Aurora Gaviño, pasando por la tradición de Lina. Estas son algunas de las referentes que envuelven el mundo de este traje regional que va más allá de pasarelas. Juana Martín ha destacado en la moda flamenca por ser la primera mujer andaluza y gitana en desfilar en la Semana de la Alta Costura de París y Aurora Gaviño es reconocida por revolucionar la moda desde los años 90, siendo un referente en SIMOF. Ellas han hecho del mundo del flamenco la innovación y la revolución que ha inspirado la moda flamenca, siempre bajo el peso de la tradición de Lina, un referente en la elegancia clásica y quien popularizó el complemento imprescindible: el mantoncillo. Todas estas marcas, junto a todas las nuevas que se han ido haciendo un hueco por la geografía andaluza, han convertido este traje de origen humilde, en el centro de la cultura española.

Flamencas más revolucionarias

Pese a las tendencias, José Perea es conocido por no seguir la línea y hacer "lo que se me ocurra y me inspire". A lo largo de su carrera, ha llenado el Real con vestidos menos habituales que han dado mucho de qué hablar. Es el caso del vestido que portó el año pasado la cantante India Martínez. "Está claro que se sigue una línea de tendencias, y yo me adapto un poco a las clientas según lo que me piden, pero también me gusta crear e innovar", cuenta Perea. Como diseñador asiduo a formar parte de SIMOF, y como cordobés que es, no concibe la moda sin volantes.

Como dijo Yves Saint Laurent, "un vestido de flamenca bien elegido puede ser el mejor poema que una mujer pueda recitar". Estas sabias palabras definen muy bien la esencia de Sevilla y de todo lo que envuelve un vestido de gitana.