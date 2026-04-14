Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa

La provincia de Sevilla viajará esta semana al pasado con la llegada de una de las citas temáticas más emblemáticas del territorio, el IX Festival Romano de Écija, que se celebrará en la localidad desde este jueves hasta el domingo.

Durante estas jornadas, el municipio de Écija recreará el esplendor de la antigua ciudad de Astigi, sobre la que está erigida, a través de un completo programa de actividades en el que historia, patrimonio, ocio y gastronomía se darán la mano para trasladarse a la antigua Roma desde este rincón sevillano.

Un programa cultural con conferencias, catas y actividades para todos

"Es una de las citas culturales más singulares de la ciudad", ha señalado la Diputación de Sevilla sobre este festival que combina divulgación histórica y experiencias participativas y que contará con conferencias, catas, desfiles, actividades para los más pequeños, talleres culinarios y una gran ruta de la tapa.

Una amplia agenda cultural, histórica y patrimonial que arrancará este jueves a las 20.30 horas en el Museo Histórico Municipal de Écija, en el que se producirá una degustación de productos inspirados en la gastronomía romana en el 'Thermopolium Pompei', que eran los lugares en los que se servía comida caliente y vino especiado a los clientes.

La programación del viernes incluye una yincana y una experiencia sensorial

El festival continuará el viernes a las 18.00 horas con una yincana infantil histórica destinada a niños a partir de los 7 años, que se celebrará en la plaza de la Constitución.

Un programa que continuará a las 20.00 horas con la actividad 'Estuco y Sentidos', una experiencia para "saborear el arte", acompañada de una copa de vida, que se llevará a cabo en el restaurante Las Ninfas.

Ruta guiada, taller de cocina y conferencia para abrir el sábado

La jornada del sábado comenzará con la ruta guiada 'De la riqueza de la tierra al poder en la ciudad: Astigi y sus evergetas', que se celebrará de 11.00 a 13.00 horas y que saldrá del yacimiento arqueológico de Plaza de Armas para recorrer tanto el yacimiento como el Museo Histórico Municipal.

El Museo también acogerá durante esas horas el taller 'Roman Chef', en la que los participantes conocerán ingredientes y técnicas de la gastronomía de la época mientras elaboran su propio pan romano.

Desfile romano y recreación de gladiadores en la Plaza de España

Asimismo, a las 11.30 horas tendrá lugar la conferencia 'Sellos de ánfora: alfareros y productoras de aceite en Colonia Augusta Firma', impartida por el doctor Sergio García-Dils.

Uno de los platos fuertes del festival se producirá el sábado a las 12.30 horas, cuando se llevará a cabo el desfile del Festival Romano, que recorrerá la ciudad desde la Plaza de España hasta el Museo Histórico Municipal.

El domingo repetirá actividades y sumará una visita a la almazara

La jornada finalizará a las 18.30 horas con la recreación histórica 'Munus Gladiatorium', en la que los asistentes podrán ver en la Plaza de España cómo eran las luchas de gladiadores en la antigua Roma.

El domingo, por su parte, se repetirá la ruta guiada 'De la riqueza de la tierra al poder de la ciudad: Astigi y sus evergetas' de 11.00 a 13.00 horas para quienes no pudieran realizarla el día anterior.

Taller familiar, cata de aceite y actividades con reserva previa

A la misma hora se desarrollará la experiencia rústica 'Aceite, olivos y legado romano', con visita a la almazara Coesagro y cata de aceite.

El Museo Histórico acogerá también el taller familiar 'La luz del Imperio' entre las 11.00 y las 12.15 horas, pensado para el público infantil y familiar, y celebrado en el Museo Histórico Municipal.

Cómo reservar plaza para participar en las actividades gratuitas

La mayoría de estas actividades son completamente gratuitas, como los talleres, yincanas, rutas y experiencias, pero con plazas limitadas, por lo que es necesario reserva previa.

Para ello, hay que acudir a la Oficina de Turismo de Écija, enviar un correo electrónico a turismoecija@ecija.org o llamar al teléfono 955 90 29 33.

La ruta de la tapa ofrecerá recetas inspiradas en la antigua Roma

Pero estas no serán las únicas actividades que celebrará Écija durante el festival, sino que desde el viernes hasta el domingo se llevará a cabo uno de sus principales reclamos: la X Ruta Gastronómica 'Tapeando como Romanos'.

En esta ruta, distintos establecimientos de la ciudad servirán especialidades inspiradas en la cocina de la antigua Roma.

De ese modo, los asistentes a esta ruta de la tapa podrán disfrutar de platos como el pudin de pan con uvas pasas, especias y frutos secos en Catrines Tequila&Taco Bar de la calle Bañales, y tosta de lomo de orza, queso fundido y cebolla caramelizada en el Bar Gallito 20 de la calle Cintería.

Desde pasta de cordero hasta pollo al garum en los bares de Écija

A estos se suman la pasta de cordero lechal con salsa de setas y Pedro Ximénez, en el Restaurante La Mafia se sienta a la mesa de la avenida del Genil, además del pollo al 'Garum' con miel y hierbas, del restaurante María Castaña de la calle Emilio Castelar.

Entre la oferta culinaria también se encuentra la carrillada a baja temperatura con almendras del negocio Pan y Vino Abacería de la plaza de España; y la lechuga con sardina en salazón y 'garum' en el restaurante Las ninfas de la Plaza de la Constitución.

Los participantes podrán entrar en un sorteo de aceite de oliva

Completando el listado de participantes se encuentra la brocheta de pollo con miel y mostaza de la Taberna del Abacero, en la avenida de Andalucía; la semi-mojama de atún rojo con AOVE de la Taberna El Saborio, de la calle Banquete, y la crema de almendras con toques dulces de uva de la Tasca Agapito, en la calle Garcilópez.

Los participantes que completen el bono con los sellos de todos los establecimientos y lo entreguen en la Oficina de Turismo podrán participar en el sorteo de cuatro lotes de aceite de oliva de Écija.