Nueva agresión a un médico de Emergencias en un domicilio de Lora del Río: la cuarta en Sevilla en una semana

De domingo a domingo, el municipio de Lora del Río ha registrado dos agresiones a médicos de la sanidad pública andaluza en una semana. El dato se agrava si se expande a la provincia de Sevilla, donde se contabilizan cuatro agresiones verbales en siete días. Mairena del Aljarafe, Arahal y la localidad loreña han sido testigos en los últimos días de amenazas, vejaciones e insultos al profesional facultativo por parte de los pacientes o familiares, tal como recogen varios comunicados del Sindicato Médico de Sevilla (SMS). No es una dinámica aislada, ni nueva: el año pasado la provincia registró 569 agresiones a sanitarios, de las cuales 107 fueron físicas y 462 no físicas, según los últimos datos de la Junta de Andalucía.

Tal como recoge la última nota del sindicato, la última agresión verbal en Sevilla se produjo el pasado domingo de 12 abril en el domicilio de un paciente y, posteriormente, en el Centro de Salud Virgen de Setefilla, en la localidad de Lora del Río. Según el SMS, hacia las 16,30 horas un médico fue activado por el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Sevilla para acudir a un domicilio de la localidad por una crisis epiléptica. Una vez en el domicilio, el facultativo y el enfermero que lo acompañaba se dirigieron a la habitación donde se encontraba el paciente, comprobando que en ese momento presentaba un estado normal y que la crisis ya había remitido. Tras la valoración clínica, el médico consideró recomendable su traslado a Sevilla, dado que hacía aproximadamente un año del último episodio.

En ese momento, los padres del paciente explicaron al facultativo que el sábado anterior su hijo había estado consumiendo "cosas", sin concretar de qué tipo, y creían que esa circunstancia podría estar relacionada con el ataque epiléptico. "El facultativo indicó entonces la necesidad del traslado, dando además las pautas correspondientes, sin administrar medicación en ese momento, salvo la posibilidad de usar diazepam rectal en caso de que se produjera un nuevo episodio durante el trayecto", detalla la nota del sindicato. Entonces, el padre del paciente "mostró su desacuerdo con el traslado y comenzó a proferir insultos y amenazas contra el médico". Según el relato del sindicato, el agresor manifestó expresiones como: "Sinvergüenza, esto no va a quedar así".

Tras la primera agresión verbal, el equipo sanitario regresó al centro de salud. Según lo ocurrido, el agresor accedió al interior del edificio vociferando y manteniendo una actitud "muy agresiva". Ante esa situación, el médico tuvo que llamar para solicitar la presencia inmediata de la Guardia Civil y que una vez personada en el lugar identificó al presunto agresor. Posteriormente, el profesional agredido interpuso denuncia ante la Guardia Civil.

Las agresiones se dispararon un 153% en 10 años

De acuerdo con las autoridades, no todos los casos de agresión física o verbal llegan a las oficinas de la Guardia Civil o la Policía Local. La realidad es que muchos médicos deciden correr un tupido velo y no seguir adelante con las denuncias ante el medio a enfrentarse a un proceso judicial. Pese a la falta de denuncias que reivindican los colegios de médicos andaluces, el volumen de agresiones crece de año en año. En la última década, los casos en Andalucía se han disparado un 153% y han crecido un 21% en un año: de 138 agresiones en 2024 a 167 en 2025.

El caso de la agresión en el centro de salud del municipio de Lora del Río no es un caso aislado: según los datos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) la Atención Primaria y las consultas de Urgencias se llevan la peor parte: el 75% de los casos se producen en Atención Primaria.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla condenan "con firmeza" esta nueva agresión a un facultativo, al igual que todas las que sufre el resto del personal sanitario en el desempeño de su labor asistencial. "Reiteramos, una vez más, la necesidad de reforzar la protección de los profesionales sanitarios y de impulsar medidas eficaces frente a cualquier amenaza, coacción o agresión, verbal o física, en el ámbito asistencial".