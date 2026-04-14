Nueva campaña de la DGT en Sevilla: control intensivo de velocidad en la previa de la Feria de Abril

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado en Sevilla una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad que se desarrollará hasta el próximo 19 de abril. La medida coincide con unos días de especial movimiento en las carreteras por la mejora del tiempo y por la celebración de grandes eventos como la final de la Copa del Rey y la Feria de Abril.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que el objetivo de esta actuación es reforzar la seguridad vial en la provincia, reducir el riesgo de accidentes y fomentar una conducción más responsable. En palabras del propio Toscano, "esta iniciativa se desarrolla en un periodo marcado por una elevada intensidad de desplazamientos". La DGT recuerda que la velocidad inadecuada sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes en la carretera: está presente en el 7% de los accidentes de tráfico y en el 22% de los siniestros mortales en España, donde se sitúa como el tercer factor concurrente más frecuente en este tipo de sucesos.

Los datos de campañas anteriores reflejan el alcance de este problema en la provincia. En la última operación de estas características desarrollada en Sevilla, la Guardia Civil controló a más de 30.000 vehículos y detectó a 1.800 conductores que circulaban por encima de los límites permitidos. Además, el 70% de las sanciones se impusieron en carreteras convencionales, consideradas las vías con mayor peligrosidad por sus propias características.

Ante este contexto, el subdelegado del Gobierno ha pedido a los conductores extremar la prudencia durante estos días de mayor intensidad circulatoria. "Es fundamental respetar los límites de velocidad, adaptar la conducción a las condiciones de la vía y mantener una actitud responsable al volante", ha subrayado Toscano, con el objetivo de "garantizar la seguridad de todos los usuarios de la carretera".