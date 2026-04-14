Sevilla
Sevilla estrena un nuevo espacio para las mascotas situado entre Kansas City y Santa Clara
Este parque canino cuenta con un cerramiento de un metro de altura, zona de juegos para perros, bancos para el descanso de sus propietarios y espacios de sombra
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha construido un parque canino en el espacio libre entre la Avenida de Kansas City y la Avenida Villas de Cuba -del Distrito San Pablo-Santa Justa-, separado de las zonas residenciales. Este parque está dotado con elementos para el esparcimiento de las mascotas y contará con espacios de sombra y bancos, ha señalado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado junto a los vecinos del entorno este nuevo espacio y ha destacado que “con la construcción de esta zona canina entre Santa Clara y Gran Vía este barrio cuenta ya con un gran parque de perros”.
Nueva zona de recreo de mascotas
Hasta ahora, los vecinos de la zona no contaban con un espacio destinado a sus perros, por lo que tenían que hacer uso de otras zonas del barrio para el recreo de sus mascotas. En esta línea, el primer edil ha querido recordar que “con esta actuación, se da respuesta a una necesidad muy demandada por los vecinos del distrito San Pablo-Santa Justa”.
Dichas obras han contemplado el desbroce del terreno existente para la colocación de elementos adecuados para el esparcimiento canino entre los que se incluye un circuito agility para el juego y entrenamiento de perros compuesto por balancín, rampas, rueda, postes de slalom y túnel.
Se ha instalado, del mismo modo, un cerramiento metálico de acero con malla galvanizada de un metro de altura en todo su perímetro y se han colocado bancos de plástico reciclado y reciclable con apoyabrazos para el descanso de los dueños de las mascotas.
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