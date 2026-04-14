La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto

Sevilla ya tiene programación y horarios para la noche del alumbrao. El Ayuntamiento ha confirmado que Raya Real será quien ponga a bailar a sevillanos y sevillanos el Lunes de Pescaíto. El aclamado grupo flamenco pondrá música con sus temas alegres y pegadizos en los últimos instantes antes de la Feria de Abril de 2026. Sus canciones son unas habituales en los días de ferias y romerías, por lo que actuación, que comenzará a las 22 horas, será la previa perfecta para esta aclamada festividad.

A continuación, a las 00.00 horas, como es tradicional, se encenderán las 28.000 bombillas leds, que se instalan sobre 30.537 metros de tubo, sobre más de 6000 piezas de carpintería y 3.777 m² de panelado de una portada que mide 40 metros ancho, 40 de alto y los 5,70 de profundidad.

Desde el año pasado, los sevillanos vuelven a disfrutar del formato tradicional, el que estaba antes desde que se cambiara en 2017, y pisarán el albero del Real de la Feria desde el martes hasta el domingo. El pistoletazo de salida, como es costumbre, será el encendido del alumbrao, que desde hace nueve años viene acompañado de un espectáculo que ambienta a todos los feriantes desde el primer minuto.

Ahora, los feriantes esperan ansiosos el concierto de Raya Real para poder decir con gratitud que ya ha comenzado la Feria de Abril. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, ha expresado que ''es un honor contar con este grupo mítico que repasará su exitosa trayectoria. Su carrera está muy ligada a la Feria de Abril y a la cultura sevillana y se espera que el espectáculo inaugure la semana con gran entusiasmo".

Los espectáculos en años anteriores

La Feria es sinónimo de alegría. Es por eso que, a lo largo de estos años, las actuaciones han mantenido un guion muy parecido, buscando conciertos que ambienten con la música típica, como sevillanas, rumbas y flamenco. En el año 2018, desde el Ayuntamiento centró las actuaciones en un homenaje a Los Romeros de la Puebla, el mítico grupo de sevillanas de la Puebla del Río. El concierto-homenaje corrió a cuenta de diferentes artistas, como Brumas, Las Carlos, Los del Guadalquivir, Somos del Sur o María de la Colina, siendo todos acompañados por la Banda Sinfónica de Sevilla. El broche de la actuación lo culminaron Laura Gallego, que cantó una sevillana dedicada al 150 aniversario de la Feria de Abril, y Pascual González y Cantores de Híspalis.

Al año siguiente, se brindó de nuevo homenaje a una personalidad célebre en el mundo de la música sevillana: Rafa Serna. El cantante había fallecido poco tiempo atrás, por lo que se optó de nuevo por el formato de concierto-homenaje en el que se repasaron sus grandes éxitos. Participaron La Tralla, Cinta Merino y Melhaza, que se unieron a artistas que habían participado e el año anterior, como Somos del Sur, Brumas y Los del Guadalquivir. Los instrumentos los puso de nuevo la Banda Sinfónica de Sevilla, que junto a la Escuela de Danza Alberto Romero, se encargaron de animar el ambiente previo al alumbrao.

El año 2022 estuvo muy marcado por ser el año de regreso de la festividad tras dos años de parón a causa del COVID. El espectáculo estuvo a cargo de María del Monte, que lo dirigió y actuó. A su actuación, se le sumaron las de Somos del Sur, Los del Guadalquivir, Isabel Fayos, Amigos de Gines, Las Soles, Brumas y varios concursantes del programa de Canal Sur Yo soy del Sur. La de 2023 es una de las actuaciones más recordadas, en las que participaron Laura Gallego, junto al bailaor Pepe Galván, Siempre Así, María del Mar Berlanga y Cantores de Híspalis que, una vez concluyó el acto del encendido del alumbrado, prologaron su actuación y pusieron a bailar a los feriantes en los primeros compases de la feria.

Los del Río fueron los claros protagonistas del pistoletazo de salida de la Feria de 2024. El aclamado dúo nazareno celebró un concierto en conmemoración a sus más de 60 años de trayectoria en el mundo de la música. El concierto, que comenzó a las 22 horas y se alargó en horas de repaso de sus éxitos, contó con la colaboración del Coro de la Hermandad del Rocío de la Macarena, que hizo de la actuación un recuerdo imborrable. El año pasado, fueron los Cantores de Híspalis los que pusieron son de sevillanas al preludio de la Feria, con una actuación que repasó los grandes éxitos que han acompañado a tantas generaciones.