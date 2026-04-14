Sucesos
Un incendio en la planta de Emasesa de Tablada deja una intensa columna de humo cerca de la Feria
Efectivos de Bomberos Sevilla, junto a Policía Local y Nacional, trabajan para extinguir el fuego originado en el recinto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Emasesa en Tablada
Una imponente columna de humo negro ha alertado a los vecinos de Los Remedios. Según ha informado Emergencias 112, el humo procede de un incendio que se ha originado en una explanada, concretamente en una zona usada como vertedero en el recinto de a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que Emasesa tiene en la zona de Tablada.
Según el teléfono de emergencias, no constan heridos a causa de las llamas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos Sevilla y también de la Policía Local y Nacional, que están actuando para sofocar el fuego y que el incendio no se extienda.
El incendio ha originado una gran columna de humo visible desde muchos puntos de la ciudad, lo que ha generado cierta alarma dada su cercanía al Real de la Feria de Abril. Por el momento, están actuando en el incendio, que se mantiene dentro del recinto.
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