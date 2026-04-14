Gastronomía
Showcooking, música y 12 locales participantes: así será la segunda edición del festival EntreTapas en Dos Hermanas
Doce establecimientos locales presentarán sus propuestas culinarias en el festival, que incluirá un concurso gastronómico con premios para la mejor tapa y el mejor postre, según el jurado y el público
Dos Hermanas volverá a situarse en el mapa de la gastronomía andaluza con la celebración del II Festival Gastronómico EntreTapas, que tendrá lugar del 17 al 19 de abril en el Parque Lago de la Vida, en Entrenúcleos. Tras el éxito de su primera edición, el evento regresa con una propuesta ampliada que combina tapas, música en directo y actividades para todos los públicos, en un entorno pensado para disfrutar en familia o con amigos.
Organizado por el Ayuntamiento junto a entidades del sector y con el respaldo de empresas patrocinadoras, el festival aspira a consolidarse como una cita clave para el ocio local, ofreciendo una experiencia culinaria variada con protagonismo de la hostelería nazarena.
12 establecimientos y una amplia oferta de tapas
El festival reunirá a 12 establecimientos locales, que ofrecerán propuestas gastronómicas tanto para el mediodía como para la noche, además de postres en algunos casos:
La Torrijada
- Mediodía: arroz de ibéricos
- Noche: wrap de cochinito pibil
- Postre: torrija brioche con caramelo de toffee
Perritos El Llano
- Mediodía y noche: perrito El Llano
- Postre: buñuelo Jimena
Caleta II
- Mediodía y noche: montadito de costilla a la brasa
El Aguador Condequinto
- Mediodía y noche: ensaladilla de la sierra con toque parmesano
- Postre: tarta Aylen
Restaurante Cinema
- Mediodía y noche: taco de cochinilla
Campus 34
- Mediodía y noche: langostino de kimchi
The Big 34
- Mediodía: hot dog Hollywood
- Noche: hot dog Texmex
Catering Ángel Utrera
- Mediodía: carrillera ibérica de bellota
- Noche: tortillita de camarones
Hacienda El Arenoso
- Mediodía: croquetas caseras
- Noche: sardinillas con mermelada de tomate sobre lámina
El Rey del Chicharrón
- Mediodía y noche: chicharrones
La Quinteña
- Mediodía y noche: tostas de atún con queso trufado
- Postre: tarta de Lotus y queso
El Rey Galés
- Mediodía y noche: pincho de empanada de pollo a la carbonara con toque de parmesano
Concurso gastronómico con premios del jurado y del público
El evento incluirá un concurso gastronómico que premiará la creatividad y calidad de los participantes en dos categorías:
- Mejor tapa (premio del jurado y del público)
- Mejor postre (premio del jurado y del público)
Actividades para todos los públicos dentro de 'Saborea Dos Hermanas'
Coincidiendo con el festival, se desarrollará la Semana Gastronómica Saborea Dos Hermanas, impulsada por el Ayuntamiento dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Entre las actividades destacadas:
- Taller infantil Desayuno saludable para niños y niñas de 7 a 10 años
- Dos sesiones el domingo por la mañana
- Showcooking en directo a cargo del chef José Luis Tarín
- Domingo a mediodía
Estas propuestas refuerzan el carácter didáctico y participativo del evento, acercando la cocina a todos los públicos.
Música en directo durante todo el fin de semana
La experiencia gastronómica se completará con actuaciones musicales en directo a cargo de DJ Gabry, que animará el ambiente:
- Viernes 17 y sábado 18 de abril: de 20:30 a 23:30 horas
Horarios y acceso
El II Festival EntreTapas será de entrada libre y se celebrará en los siguientes horarios:
- Viernes 17 de abril: 20:00-00:30 horas
- Sábado 18 de abril: 12:30-00:30 horas
- Domingo 19 de abril: 12:30-17:00 horas
Un impulso para la economía y el turismo local
Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas destacan que este evento refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino gastronómico, al tiempo que dinamiza la economía local y apoya al sector hostelero.
Con esta segunda edición, EntreTapas se consolida como una cita imprescindible para disfrutar de la gastronomía, el ocio y la música en un entorno único, convirtiendo a Dos Hermanas en un auténtico punto de encuentro para los amantes del buen comer.
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