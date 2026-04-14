Showcooking, música y 12 locales participantes: así será la segunda edición del festival EntreTapas en Dos Hermanas

Dos Hermanas volverá a situarse en el mapa de la gastronomía andaluza con la celebración del II Festival Gastronómico EntreTapas, que tendrá lugar del 17 al 19 de abril en el Parque Lago de la Vida, en Entrenúcleos. Tras el éxito de su primera edición, el evento regresa con una propuesta ampliada que combina tapas, música en directo y actividades para todos los públicos, en un entorno pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Cartel del Festival EntreTapas en Dos Hermanas / Ayuntamiento de Dos Hermanas

Organizado por el Ayuntamiento junto a entidades del sector y con el respaldo de empresas patrocinadoras, el festival aspira a consolidarse como una cita clave para el ocio local, ofreciendo una experiencia culinaria variada con protagonismo de la hostelería nazarena.

12 establecimientos y una amplia oferta de tapas

El festival reunirá a 12 establecimientos locales, que ofrecerán propuestas gastronómicas tanto para el mediodía como para la noche, además de postres en algunos casos:

La Torrijada

Mediodía: arroz de ibéricos

Noche: wrap de cochinito pibil

Postre: torrija brioche con caramelo de toffee

Perritos El Llano

Mediodía y noche: perrito El Llano

Postre: buñuelo Jimena

Caleta II

Mediodía y noche: montadito de costilla a la brasa

El Aguador Condequinto

Mediodía y noche: ensaladilla de la sierra con toque parmesano

Postre: tarta Aylen

Restaurante Cinema

Mediodía y noche: taco de cochinilla

Campus 34

Mediodía y noche: langostino de kimchi

The Big 34

Mediodía: hot dog Hollywood

Noche: hot dog Texmex

Catering Ángel Utrera

Mediodía: carrillera ibérica de bellota

Noche: tortillita de camarones

Hacienda El Arenoso

Mediodía: croquetas caseras

Noche: sardinillas con mermelada de tomate sobre lámina

El Rey del Chicharrón

Mediodía y noche: chicharrones

La Quinteña

Mediodía y noche: tostas de atún con queso trufado

Postre: tarta de Lotus y queso

El Rey Galés

Mediodía y noche: pincho de empanada de pollo a la carbonara con toque de parmesano

Listado de los participantes en el Festival EntreTapas 2026 / Ayuntamiento de Dos Hermanas

Concurso gastronómico con premios del jurado y del público

El evento incluirá un concurso gastronómico que premiará la creatividad y calidad de los participantes en dos categorías:

Mejor tapa (premio del jurado y del público)

(premio del jurado y del público) Mejor postre (premio del jurado y del público)

Actividades para todos los públicos dentro de 'Saborea Dos Hermanas'

Coincidiendo con el festival, se desarrollará la Semana Gastronómica Saborea Dos Hermanas, impulsada por el Ayuntamiento dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Entre las actividades destacadas:

Taller infantil Desayuno saludable para niños y niñas de 7 a 10 años

para niños y niñas de 7 a 10 años Dos sesiones el domingo por la mañana

Showcooking en directo a cargo del chef José Luis Tarín

a cargo del chef Domingo a mediodía

Estas propuestas refuerzan el carácter didáctico y participativo del evento, acercando la cocina a todos los públicos.

Música en directo durante todo el fin de semana

La experiencia gastronómica se completará con actuaciones musicales en directo a cargo de DJ Gabry, que animará el ambiente:

Viernes 17 y sábado 18 de abril: de 20:30 a 23:30 horas

Horarios y acceso

El II Festival EntreTapas será de entrada libre y se celebrará en los siguientes horarios:

Viernes 17 de abril : 20:00-00:30 horas

: 20:00-00:30 horas Sábado 18 de abril : 12:30-00:30 horas

: 12:30-00:30 horas Domingo 19 de abril: 12:30-17:00 horas

Un impulso para la economía y el turismo local

Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas destacan que este evento refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino gastronómico, al tiempo que dinamiza la economía local y apoya al sector hostelero.

Con esta segunda edición, EntreTapas se consolida como una cita imprescindible para disfrutar de la gastronomía, el ocio y la música en un entorno único, convirtiendo a Dos Hermanas en un auténtico punto de encuentro para los amantes del buen comer.