La Universidad de Sevilla aprueba un nuevo grado y tres másteres para el próximo curso

La Universidad de Sevilla ofrecerá una nueva carrera a partir del próximo curso. Por primera vez, los alumnos de nuevo ingreso podrán matricularse en la carrera de Logopedia, que la US estrenará de la mano de la Universidad de Almería y que tendrá cabida, en la Facultad de Psicología, para 50 estudiantes. Además, la Universidad también estrenará este año 2026 tres opciones de másteres oficiales.

Este martes se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, que ha aprobado la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso académico 2026-27, Este año, la Hispalense ofrecerá 16.660 matrículas de alumnos, una cifra similar a la que se produjo para el actual curso académico. De estas, 12.053 están destinadas a los estudiantes de grado y las otras 4.607 a titulaciones de máster oficial.

Entre las novedades aprobadas de cara al próximo curso por el Consejo de Gobierno está también la oferta de 20 plazas para poder cursar en inglés el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación, que también se oferta en español. Además, este será un programa académico con recorrido, lo que facilitará la puesta en marcha del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación en inglés.

Nuevos másteres

La colaboración con otras universidades públicas de la comunidad autónoma ha sido clave para la puesta en marcha de nuevos programas académicos en la Hispalense. Así, el Máster Universitario en Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales se impartirá a partir del mes de septiembre en colaboración con la Universidad de Málaga y contará, en un principio, con 15 plazas.

También se estrenará el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión, que arrancará con un cupo de 21 plazas y que se realizará en colaboración con la Universidad de Granada. La UGR también ha sido fundamental para la puesta en marcha del Máster Universitario en Estadística Avanzada y Ciencias de Datos, que ambas instituciones desarrollarán de la mano y que tiene 30 plazas para alumnos.