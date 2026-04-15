Amenazan de muerte a un médico en Pruna con insultos racistas: "Vuelve a tu país, a la selva con los monos"

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado este miércoles una nueva agresión a un médico en el municipio sevillano de Pruna, un incidente que vuelve a poner el foco en la creciente violencia contra el personal sanitario. Los hechos se produjeron sobre las 13,00 horas en el Centro de Salud de la localidad, cuando un paciente, molesto por la atención prioritaria a casos de urgencia, amenazó a los profesionales presentes.

Amenazas graves en el Centro de Salud

Según ha expresado el sindicato en una nota de prensa, en concreto, un acompañante de dicho paciente ha proferido amenazas de muerte al médico, además de insultos xenófobos y racistas como "vuelve a tu país, a la selva con los monos, piojoso, negro".

En esta línea, el SMS ha relatado que la situación se tornó "más violenta" cuando el presunto agresor empujó a la enfermera con un codazo con intención de agredir físicamente al facultativo, algo que fue impedido finalmente por otro acompañante del paciente.

Intervención de la Guardia Civil

Tras estos hechos, el médico agredido inició las diligencias con el puesto de la Guardia Civil de Pruna, indicando que "hará llegar a las autoridades los registros de las cámaras de seguridad con las que cuenta el Centro de Salud de la localidad".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla han condenado "con firmeza" esta agresión a un facultativo, en unas jornadas en que los casos están aumentando "de manera alarmante". Además, han lamentado que todas las agresiones que sufren el resto del personal sanitario en el desempeño de su labor asistencial.

Reclaman más protección para sanitarios

Al hilo, han solicitado reforzar la protección de los profesionales sanitarios y de impulsar "medidas eficaces frente a cualquier amenaza, coacción o agresión, verbal o física, en el ámbito asistencial". Asimismo, han animado a todos los profesionales que sufran este tipo de situaciones a denunciarlas "para no silenciar un problema que sigue creciendo".

"No podemos permitir que acudir a trabajar se convierta en una situación de riesgo. Proteger a nuestros profesionales sanitarios es una responsabilidad institucional ineludible. Ni una agresión más", han concluido.