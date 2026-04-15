El Ayuntamiento de Sevilla y el sector del taxi chocan por el Plan de movilidad de la Feria a pocos días del alumbrao

A pocos días del arranque de la preferia, aún no está publicado el plan específico para los taxis. Desde este viernes y hasta el lunes siguiente a los fuegos, más de 1.800 vehículos -el 100% de la flota- estarán activos para prestar servicio a los cientos y cientos de visitantes que anden por el Real. Pero nada se sabe del dispositivo que establece cómo se organizan los VTC, el uso de carriles frente a la portada o si hay vigilancia policial en las paradas, por ejemplo. Una incertidumbre que ha derivado en un choque entre el sector y el Gobierno de José Luis Sanz.

El Consistorio se ha reunido con los representantes del colectivo este martes a mediodía, aunque no ha habido consenso entre las partes. "Traer el debate del Plan Feria pocos días antes del arranque nos parece poco serio, como mínimo", reprocha Rafael Baena, presidente de la asociación Élite Taxi. "Y menos aún que traigan una propuesta con incongruencias, en la que hay discrepancias entre la propia administración".

Para el presidente de Élite Taxi en Sevilla, el dispositivo para la Feria de Abril "debería estar atado desde hace dos semanas". Sí que se conocen ya los planes diseñados para servicios públicos como la Policía Local, Tussam o el equipo de veterinarios. "Estamos a expensas que nos presenten por escrito este Plan Feria, y estamos a solo unos días del comienzo", apunta Baena, que advierte de que encima de la mesa "hay movilizaciones pendientes".

Reivindicaciones más allá de la Feria

La principal reclamación del gremio en estos momentos es el citado Plan Feria, que define todos los aspectos vinculados al funcionamiento del taxi durante estos días. Pero no son los únicos: desde Élite Taxi y la Unión Sevillana del Taxi destacan también "la evidente falta de control del intrusismo en todas sus vertientes". Para ello, estos dos colectivos piden "la reactivación inmediata del grupo especializado de la Policía Local, con formación especifica".

"Además, en cuanto a las transmisiones de licencias, se ha planteado la necesidad de agilizar los trámites administrativos, eliminando las convocatorias y el listado de adquirientes de licencias, quedando únicamente la lista compañeros/as con intención de transmitir", exponen estas asociaciones profesionales. "El objetivo es ofrecer mayor seguridad y eficiencia al sector, facilitando a las personas que se intentan incorporar a nuestra profesión, una celeridad mucho mayor en el trámite".