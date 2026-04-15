Comienza la cuenta atrás: los primeros farolillos del 2026 llegan al Real de la Feria de Sevilla

Los farolillos llegan al recinto ferial de Los Remedios cuando tan solo restan cinco días para el arranque oficial de la Feria de Abril de 2026. Algunas vías ya lucen engalanadas con los clásicos adornos que contribuyen a ensalzar una de las fiestas más arraigadas en el calendario festivo de la ciudad de Sevilla. El Ayuntamiento ha invertido más de cuatro millones de euros en mejorar los accesos, la iluminación, retirar la alta tensión y adecentar la red eléctrica.

En la mañana de este miércoles, los farolillos ya se encontraban en las calles Pascual Márquez, Pepe Luis Vázquez, José Delgado "Pepe Hillo", Rafael Gómez Ortega y Antonio Bienvenida. Esta última es una de las más transitadas de todo el Real, de hecho, en la que acoge la portada y la contraportada del recinto. Además, se suma una de las aceras de Juan Belmonte, así como el nuevo tramo de la calle Pepe Luis Vázquez, una de las novedades de la edición de 2026. Del mismo modo, ya se encuentra instalado el letrero que bautiza la prolongación de esta calle.

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado esta nueva vía para abrir una salida hacia la avenida de Juan Pablo II. No se ha incrementado el número de casetas con esta ampliación, ya que solo han redistribuido las que ya había. Un total de cuatro casetas se ubicarán en este nuevo tramo de Pepe Luis Vázquez, que corresponderían con los números 87, 91, 95, y 101 de la citada calle. Esta vía nueva va a mejorar la movilidad y accesibilidad y, también, los tiempos de avituallamiento y recogida de basura en la feria. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla tomó la decisión de ampliar la calle Pepe Luis Vázquez -que cruza perpendicularmente Pascual Márquez- tras la pérdida de la caseta de la Casa de Jaén, que ocupaba varios módulos. Este año será íntegramente peatonal, aunque se prevé una reurbanización de la misma en 2027 para permitir, además, el tránsito de vehículos y animales.

Tras la citada modificación, la disposición de las casetas de acceso público han variado y, además, se cuenta con una menos respecto a ferias anteriores. Este año no habrá caseta de la Delegación de Fiestas Mayores, que será reubicada cuando se amplíe el Real en 2027. Su lugar en Costillares 13-15-17 lo ocupará la del Distrito Macarena, ubicada anteriormente en Pascual Márquez 85-87-89. Otra de las afectadas, aunque en menor medida, será la de Comisiones Obreras. La caseta, también de acceso gratuito, se desplazará unos números, aunque continuará con su ubicación en la calle Pascual Márquez.

Rotulación de la prolongación de la calle Pepe Luis Vázquez en la Feria de Abril de 2026. / Marina Casanova / ECA

Una inversión de 4,5 millones de euros

El pistoletazo de salida oficial será el próximo lunes 20 de abril cuando el alumbrado se encienda a las 00:00 horas tras la tradicional cena del pescaíto en las casetas. En esta ocasión, el Gobierno local ha invertido 4,5 millones de euros en mejorar los accesos, la iluminación, retirada alta tensión y mejora de la red eléctrica. Igualmente, se han llevado a cabo las obras de restauración paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez, integradas en el plan municipal de reajardinamiento de medianas de la ciudad, dotado con una inversión que supera los 1,8 millones de euros.

Del mismo modo, en la calle Antonio Bienvenida están haciendo revisiones para actuar sobre posibles incidencias en el pavimento, además, se va a actuar en la solería de ambas aceras del Puente de las Delicias. También, han renovado el asfaltado en Alfredo Kraus y del acceso este al Parque de Los Príncipes ampliando el ancho del acerado junto a la reordenación de los aparcamientos y parterres. De igual forma, se han reurbanizado y ampliado acerados de la calle Costillares, una de las de mayor tránsito durante toda la celebración al suponer la vía de separación con las atracciones, así como la conexión con el barrio de Tablada.