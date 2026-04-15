Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espera caseta FeriaBalcón Doñana MatalascañasCalor Sevilla y HuelvaIncendio SevillaComplementos SASToros en SevillaHorario alumbraoOposiciones docentes AndalucíaFeria Gamba Punta UmbríaFecha Betis-MadridEntradas Betis-Braga
instagramlinkedin

FAROLILLOS

Comienza la cuenta atrás: los primeros farolillos del 2026 llegan al Real de la Feria de Sevilla

Siete calles del recinto ya tienen colocados los tradiciones farolillos a falta de cinco días para el arranque oficial de la Feria de Abril

VÍDEO | Los primeros farolillos llegan a la Feria de Sevilla

VÍDEO | Los primeros farolillos llegan a la Feria de Sevilla

Marina Casanova

Álvaro García-Arévalo

Marina Casanova

Sevilla

Los farolillos llegan al recinto ferial de Los Remedios cuando tan solo restan cinco días para el arranque oficial de la Feria de Abril de 2026. Algunas vías ya lucen engalanadas con los clásicos adornos que contribuyen a ensalzar una de las fiestas más arraigadas en el calendario festivo de la ciudad de Sevilla. El Ayuntamiento ha invertido más de cuatro millones de euros en mejorar los accesos, la iluminación, retirar la alta tensión y adecentar la red eléctrica.

En la mañana de este miércoles, los farolillos ya se encontraban en las calles Pascual Márquez, Pepe Luis Vázquez, José Delgado "Pepe Hillo", Rafael Gómez Ortega y Antonio Bienvenida. Esta última es una de las más transitadas de todo el Real, de hecho, en la que acoge la portada y la contraportada del recinto. Además, se suma una de las aceras de Juan Belmonte, así como el nuevo tramo de la calle Pepe Luis Vázquez, una de las novedades de la edición de 2026. Del mismo modo, ya se encuentra instalado el letrero que bautiza la prolongación de esta calle.

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado esta nueva vía para abrir una salida hacia la avenida de Juan Pablo II. No se ha incrementado el número de casetas con esta ampliación, ya que solo han redistribuido las que ya había. Un total de cuatro casetas se ubicarán en este nuevo tramo de Pepe Luis Vázquez, que corresponderían con los números 87, 91, 95, y 101 de la citada calle. Esta vía nueva va a mejorar la movilidad y accesibilidad y, también, los tiempos de avituallamiento y recogida de basura en la feria. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla tomó la decisión de ampliar la calle Pepe Luis Vázquez -que cruza perpendicularmente Pascual Márquez- tras la pérdida de la caseta de la Casa de Jaén, que ocupaba varios módulos. Este año será íntegramente peatonal, aunque se prevé una reurbanización de la misma en 2027 para permitir, además, el tránsito de vehículos y animales.

Tras la citada modificación, la disposición de las casetas de acceso público han variado y, además, se cuenta con una menos respecto a ferias anteriores. Este año no habrá caseta de la Delegación de Fiestas Mayores, que será reubicada cuando se amplíe el Real en 2027. Su lugar en Costillares 13-15-17 lo ocupará la del Distrito Macarena, ubicada anteriormente en Pascual Márquez 85-87-89. Otra de las afectadas, aunque en menor medida, será la de Comisiones Obreras. La caseta, también de acceso gratuito, se desplazará unos números, aunque continuará con su ubicación en la calle Pascual Márquez.

Primeros farolillos colocados en el Real de la Feria de Abril 2026

Rotulación de la prolongación de la calle Pepe Luis Vázquez en la Feria de Abril de 2026. / Marina Casanova / ECA

Una inversión de 4,5 millones de euros

El pistoletazo de salida oficial será el próximo lunes 20 de abril cuando el alumbrado se encienda a las 00:00 horas tras la tradicional cena del pescaíto en las casetas. En esta ocasión, el Gobierno local ha invertido 4,5 millones de euros en mejorar los accesos, la iluminación, retirada alta tensión y mejora de la red eléctrica. Igualmente, se han llevado a cabo las obras de restauración paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez, integradas en el plan municipal de reajardinamiento de medianas de la ciudad, dotado con una inversión que supera los 1,8 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

Del mismo modo, en la calle Antonio Bienvenida están haciendo revisiones para actuar sobre posibles incidencias en el pavimento, además, se va a actuar en la solería de ambas aceras del Puente de las Delicias. También, han renovado el asfaltado en Alfredo Kraus y del acceso este al Parque de Los Príncipes ampliando el ancho del acerado junto a la reordenación de los aparcamientos y parterres. De igual forma, se han reurbanizado y ampliado acerados de la calle Costillares, una de las de mayor tránsito durante toda la celebración al suponer la vía de separación con las atracciones, así como la conexión con el barrio de Tablada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final de Copa y preferia: Sevilla se blinda para el supersábado con un doble dispositivo en la Cartuja y el Real
  2. Quién torea hoy en la Maestranza, martes 14 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
  3. El Ayuntamiento de Sevilla reducirá a la mitad los recibos del IBI para el Hotel Alfonso XIII, Ochoa o Casa Vízcaíno por ser 'establecimientos emblemáticos
  4. Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026
  5. Matalascañas activa su nueva zona azul: esto pagarán los turistas por aparcar en primera línea de playa con previsión de 40.000 coches en verano
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026
  7. Betis y Sevilla se unen por Manuel, el niño fallecido tras el accidente de Triana
  8. El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas

Manuel 'El Cojo' asesinó y abandonó a un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa: el jurado cree también que le robó

Manuel 'El Cojo' asesinó y abandonó a un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa: el jurado cree también que le robó

Una década del proyecto Gira Mujeres en Andalucía: "La cima es posible y no vamos a parar hasta alcanzarla"

Una década del proyecto Gira Mujeres en Andalucía: "La cima es posible y no vamos a parar hasta alcanzarla"

Comienza la cuenta atrás: los primeros farolillos del 2026 llegan al Real de la Feria de Sevilla

Comienza la cuenta atrás: los primeros farolillos del 2026 llegan al Real de la Feria de Sevilla

Sorteo de las mesas electorales este viernes en Sevilla para las elecciones andaluzas del 17M: cómo se eligen y cuánto cobran los presidentes y vocales

Sorteo de las mesas electorales este viernes en Sevilla para las elecciones andaluzas del 17M: cómo se eligen y cuánto cobran los presidentes y vocales

Los taxis tendrán seguridad privada en las paradas de la Feria y un carril propio en el puente de las Delicias para reducir tiempos

Los taxis tendrán seguridad privada en las paradas de la Feria y un carril propio en el puente de las Delicias para reducir tiempos

La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves

La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves

Los Bermejales paraliza nuevos proyectos en sus solares para reservarlos a un trazado subterráneo de la línea 3 del Metro de Sevilla

Los Bermejales paraliza nuevos proyectos en sus solares para reservarlos a un trazado subterráneo de la línea 3 del Metro de Sevilla

Un pederasta acepta 66 años de cárcel en Sevilla por embaucar a 20 niñas y pedirles imágenes sexuales: cumplirá máximo 12 años en prisión

Un pederasta acepta 66 años de cárcel en Sevilla por embaucar a 20 niñas y pedirles imágenes sexuales: cumplirá máximo 12 años en prisión
Tracking Pixel Contents