Una década del proyecto Gira Mujeres en Andalucía: "La cima es posible y no vamos a parar hasta alcanzarla"

Desde lo más alto de la ciudad, en la sede de la Cámara de Comercio en Torre Sevilla, las mujeres toman la voz. 10 años desde que el programa GIRA Mujeres de Coca Cola lleva a cabo el apoyo a las que quieren emprender un nuevo camino profesional.

El proyecto cumple una década, y la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en la región Sur , Beatriz Codes ha mostrado orgullo del camino recorrido: "Me dijeron que qué podía hacer en Andalucía y comenzamos con el proyecto. Le echamos ilusión, ganas y buscamos a mujeres, porque aquí hay mucho talento femenino". Ha explicado que tienen un propósito "de acompañamiento" y va dirigido a mujeres de 18 a 63 años que quieren llevar a cabo un plan empresarial.

Autoconfianza, educación financiera o conciliación son algunas de las soluciones para todas las mujeres que quieren formar parte del proyecto para poder crecer y seguir adelante, porque como ha dicho Codes: "La confianza es el combustible de todo". A lo largo de estos diez años, GIRA Mujeres ha acompañado a más de 22.500 mujeres en España, consolidándose como un espacio de apoyo al emprendimiento, al crecimiento profesional y al empoderamiento femenino.

Llegar a la cima

La ponencia ha contado con la visita de Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento de Andalucía y diputada del PP, que ha marcado, a través de su discurso, toda la jornada. Ha visibilizado el papel de la mujer señalando que siempre han estado ahí tejiendo una transmisión de conocimientos pero "de manera invisible". Por eso, ha querido destacar que todo lo conseguido es el resultado de "esfuerzo, valentía y resistencia". Y ha hecho un símil con la subida al Everest: "Hemos escalado con mucho esfuerzo años en silencio y desigualdad. Por tanto, no partimos de 0. Será posible alcanzar este tramo con determinación fuerza y unidad y alcanzaremos el Everest. Cada paso que damos acorta la distancia. La cima es posible y no vamos a parar hasta alcanzarla".

Tras este inicio, se han llevado a cabo dos charlas. Por un lado, historias que nacen del emprendimiento y por otro, liderazgos que transforman comunidades. Voces femeninas que han contado sus experiencias y expuesto sus proyectos y las barreras que han encontrado a lo largo de sus carreras profesionales con el término "techo de cristal". Conce Macías, directora general de proyectos de AlmaNatura, Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía o Raquel Vega, 1ª teniente alcalde y delegada de economía y cultura en el Ayuntamiento de San José de la Rinconada, entre otras, han sido algunas de las que han dado testimonio de estas vivencias.

Lucha incansable

"Me gustaría que no hiciera falta reivindicar pero hay que hacerlo. Muchas veces he cometido el error de justificarme demasiado o de pedir perdón por el lugar en el que estoy y estoy aprendiendo a no autoexigirme tanto y no dar tantas explicaciones", cuenta Isabel Morillo, en alusión a qué significa haber llegado a ser directora de un medio de comunicación. Por su parte, Raquel Vega, ha querido defender la posición de las mujeres en el mundo laboral y en los altos cargos: "No estoy dispuesta a pedir permiso, perdón sí si me he equivocado, pero permiso ya no. Hay que romper con los clichés y dejarnos de tanto autoperfeccionismo impuesto. No tenemos nada que demostrar".

La jornada ha terminado con la charla entre Beatriz Codes y Manuela Villena, directora de Relaciones Institucionales Bidafarma, y de nuevo la conversación ha girado con el mismo tema: "Tenemos que demostrar más para que seamos consideradas igualmente válidas, pero hemos avanzado y hemos pasado de un modelo donde la mujer estaba más encasillada a alcanzar puestos mayores. Buscamos una apuesta real a la conciliación sin penalizaciones, teletrabajo sin estigmas... que se cumplan de verdad". Además, ha elogiado este tipo de proyectos: "Está muy bien dar esas oportunidades y ese apoyo en momentos claves. Es muy importante que se visibilicen esas mujeres. Hay que financiar proyectos de negocios femeninos".

Las ponencias han sido guiadas por el periodista Juan Carlos Blanco, y han rendido homenaje a Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, con un minuto de silencio. En las charlas han participado Mª Ángeles Cordero, presidenta de la Asociación para el Progreso de la Comunicación; Mercedes Soriano, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer; Vanessa Muñoz, presidenta de la Asociación de Empresarias Sevillanas; Conce Macías, directora general de Proyectos en Alma Natura; María del Robledo Lechuga Gómez, finalista de Gira Mujeres en el 2020 con el proyecto “100 por cien rural”; y Pilar Ramos, directora de Emprendimiento, Innovación y Comunicación de Andalucía Emprende.

Sin olvidar el pasado, y viviendo el presente, también miran al futuro y lanzan un mensaje a todas las niñas o jóvenes que comienzan a tener sus primeras experiencias. "Yo lo que le transmitiría a las jóvenes es confianza en sí mismas. Que no se dejen llevar por estereotipos, que sean valientes y que se formen para mejorar. Pero que también tengan derecho al descanso y a la conciliación", reivindicó Vega.