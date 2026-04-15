Sucesos
Detenido en Aznalcázar por causar daños a más de 20 vehículos de trabajadores públicos
El arrestado por la Guardia Civil está acusado de dañar intencionadamente vehículos, enfocándose en los de empleados del Ayuntamiento
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Aznalcázar como presunto autor de un delito continuado de daños, en una actuación llevada a cabo en colaboración con la Policía Local del municipio. Al arrestado se le atribuyen hasta una veintena de hechos delictivos cometidos en un corto periodo de tiempo.
La investigación se inició tras detectarse un elevado número de denuncias por daños intencionados en la localidad. Según las pesquisas, los hechos seguían un patrón común: el pinchazo y la rotura de las cubiertas de los neumáticos de distintos vehículos, lo que permitió a los agentes acotar el modus operandi del autor.
Las gestiones realizadas por efectivos de los puestos de la Guardia Civil de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa permitieron identificar a un varón como principal sospechoso. Los investigadores consideran que los actos vandálicos estaban dirigidos, en su mayoría, contra vehículos de trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento, lo que podría apuntar a una motivación concreta detrás de los hechos.
La actuación ha culminado con la detención del sospechoso, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito continuado de daños.
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