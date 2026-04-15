Dimite el alcalde socialista de Gerena, Javier Fernández Gualda, por "agotamiento físico y mental"
Fernández Gualda anuncia su dimisión como alcalde de Gerena tras 20 años como concejal y más de 10 al frente del municipio
El alcalde de Gerena (Sevilla), Javier Fernández Gualda (PSOE), ha anunciado su dimisión tras más de una década al frente del Ayuntamiento, alegando “agotamiento físico y mental” como motivo principal de una decisión que pone fin a una extensa trayectoria política en el municipio.
En un vídeo que ha publicado este miércoles en sus redes sociales, Fernández Gualda asegura no tener fuerzas para seguir en un cargo "que supone una enorme responsabilidad y exige dedicación absoluta", de modo que deja el cargo tras 20 años como concejal.
Motivos de la dimisión del alcalde de Gerena
"No tengo las mismas fuerzas para entregarme a fondo como este trabajo merece", ha dicho el alcalde de un municipio de 7.000 habitantes que gobierna en mayoría absoluta, que entiende que, ante su cansancio, "lo más honesto es que otra persona se entregue al cien por cien", y añade que dimitir es "el mejor servicio" que puede hacer al pueblo.
A finales de abril formalizará la decisión en un pleno extraordinario, y en mayo se elegirá a la persona que le sucederá.
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