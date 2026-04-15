La feria más antigua de Andalucía no es la de Sevilla ni la de Jerez: este pueblo celebra su edición 584 desde el jueves

La feria más antigua de Andalucía no es la mítica Feria de Abril de Sevilla capital o la de territorios como Jerez, Carmona o Écija, sino que se trata de la Feria de Abril de Mairena del Alcor, una fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía que arranca este jueves su edición número 584.

Esta feria que supone la primera gran cita ferial del año en la Baja Andalucía se llevará a cabo desde este jueves hasta el domingo, pero tendrá en la madrugada de este miércoles al jueves su pistoletazo de salida con su tradicional cena del pescaíto y el encendido del 'Alumbrao'.

Una feria en la provincia de Sevilla que se remonta al año 1441

Una cita que se ha convertido en una de las más esperadas y destacadas de toda Andalucía que nació por primera vez en 1441, lo que la convierte en la más antigua de la comunidad.

Su origen se produjo tras la concesión del rey Juan II de Castilla a Juan Ponce de León para que se celebrara esta feria. La finalidad de esta cita era que se favoreciera la repoblación de la zona y se dinamizara la economía local mediante el comercio y la compra y venta de ganado.

De feria ganadera a gran fiesta popular

Así, al igual que ocurre con la Feria de Abril de Sevilla, esta festividad fue en sus orígenes una enorme feria de ganado cuya estética, tradición y festividad poco tiene que ver con su imagen actual.

Esta feria sufrió una gran transformación en 1757, cuando se fijó que se debía celebrar durante el mes de abril y se consolidó que fuera la primera feria del año en esta zona del país, además de ser un punto de encuentro clave para tratantes y mercaderes.

El modelo que inspiró a la Feria de Abril de Sevilla

Finalmente, fue en el siglo XIX cuando alcanzó su mayor esplendor y sirvió de modelo para la Feria de Abril de Sevilla. Un legado y tradición de tal importancia que incluso le ha hecho protagonizar textos de diferentes escritores e investigadores, como Washington Irving, Serafín Estébanez Calderón o Jorge Bonsor, entre otros.

Finalmente esta fiesta se ha mantenido como la más antigua de Andalucía y una de las más emblemáticas del país, declarada Fiesta de Interés Turístico y convertida en una de las señas de identidad más representativas de Mairena del Alcor en el mundo.

Casetas, música y convivencia en Mairena del Alcor

Una fiesta en la que tradición y convivencia se dan la mano y en la que los tradicionales puestos de ganado de sus orígenes se han transformado en casetas, música, gastronomía y un ambiente festivo único.

Este año, la Feria de Abril de Mairena del Alcor arrancará durante la madrugada del miércoles al jueves con el encendido de la portada, que contará con miles de bombillas, a la que seguirá un amplio programa de actividades en el que destacan las actuaciones programadas de Sombra y Luz, Rasel, Raya Real o Marisol Bizcocho.

Paseo de caballos, sala de lactancia y feria sin ruido en Sevilla

Además, el tradicional paseo de caballos se celebrará cada día de Feria en horario de 12.00 a 20.00 horas, mientras que este año la feria incorporará una sala de lactancia equipada para las familias.

De igual modo, la 'Calle de los Cacharritos' apostará por la inclusión y el ahorro de las familias con iniciativas como la Feria sin Ruido, en la que las atracciones apagarán la música y el ruido de 18.30 a 21.30 horas de miércoles a viernes para las personas con trastornos del espectro autista.

Día del Niño y transporte especial para facilitar el acceso

Además, este miércoles se celebrará el Día del Niño con precios reducidos, a 2,50 euros las atracciones infantiles y 3 euros las de adultos.

Y para disfrutar de la feria sin percances al volante, se ha puesto en marcha un Dispositivo Especial de Transporte con lanzaderas y zonas de aparcamiento vigilado para facilitar la llegada de visitantes.

Asimismo, el autobús urbano será gratuito y estará operativo durante la semana con paradas por todo el municipio. Además, el autobús comarcal se reforzará con conexiones hacia los municipios vecinos de Alcalá de Guadaíra y El Viso del Alcor.