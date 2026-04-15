Sucesos
Grave accidente en Sevilla: cinco heridos tras chocar dos coches en La Puebla del Río
El accidente obligó a excarcelar a dos de los heridos tras la colisión frontal entre los dos vehículos
Cinco personas han resultado heridas este martes tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro dos de la carretera A-8050, a la altura de La Puebla del Río, según ha informado el 112 de Andalucía.
A través de un comunicado, esta fuente señaló que dos de las personas heridas tuvieron que ser excarceladas de los vehículos, aunque no precisó más datos acerca de su estado de salud ni si requirieron traslado hospitalario.
Varios testigos alertaron al 112 a las 16:30 horas de este martes del accidente, así como comunicaron que podía haber posibles atrapados y heridos en el interior de los turismos.
Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó a los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos.
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