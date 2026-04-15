Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SupersábadoIncendio SevillaComplementos SASToros en SevillaHorario alumbraoOposiciones docentes AndalucíaIBI Hotel Alfonso XIIINiño fallecido TrianaFecha Betis-MadridMirador Doñana MatalascañasEntradas Betis-Braga
instagramlinkedin

Sucesos

Grave accidente en Sevilla: cinco heridos tras chocar dos coches en La Puebla del Río

El accidente obligó a excarcelar a dos de los heridos tras la colisión frontal entre los dos vehículos

El suceso ha tenido lugar en la carretera A-8050

El suceso ha tenido lugar en la carretera A-8050 / EMERGENCIAS 112

El Correo

El Correo

Cinco personas han resultado heridas este martes tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro dos de la carretera A-8050, a la altura de La Puebla del Río, según ha informado el 112 de Andalucía.

A través de un comunicado, esta fuente señaló que dos de las personas heridas tuvieron que ser excarceladas de los vehículos, aunque no precisó más datos acerca de su estado de salud ni si requirieron traslado hospitalario.

Varios testigos alertaron al 112 a las 16:30 horas de este martes del accidente, así como comunicaron que podía haber posibles atrapados y heridos en el interior de los turismos.

Noticias relacionadas

Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó a los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final de Copa y preferia: Sevilla se blinda para el supersábado con un doble dispositivo en la Cartuja y el Real
  2. Quién torea hoy en la Maestranza, martes 14 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
  3. El Ayuntamiento de Sevilla reducirá a la mitad los recibos del IBI para el Hotel Alfonso XIII, Ochoa o Casa Vízcaíno por ser 'establecimientos emblemáticos
  4. Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026
  5. Matalascañas activa su nueva zona azul: esto pagarán los turistas por aparcar en primera línea de playa con previsión de 40.000 coches en verano
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026
  7. Betis y Sevilla se unen por Manuel, el niño fallecido tras el accidente de Triana
  8. El alcalde de Sevilla advierte al Gobierno de Sánchez que ampliará la Feria sin permiso estatal y amenaza con ir a los tribunales

El incendio de basuras en la planta de Emasesa de Tablada sigue activo tras más de 15 horas e invade de humo Triana durante la madrugada

El incendio de basuras en la planta de Emasesa de Tablada sigue activo tras más de 15 horas e invade de humo Triana durante la madrugada

Multas de 200 euros y 4 puntos del carnet: la sanción a la que se enfrentan los conductores sevillanos por no respetar esta señal que está por toda la provincia

Multas de 200 euros y 4 puntos del carnet: la sanción a la que se enfrentan los conductores sevillanos por no respetar esta señal que está por toda la provincia

Grave accidente en Sevilla: cinco heridos tras chocar dos coches en La Puebla del Río

Grave accidente en Sevilla: cinco heridos tras chocar dos coches en La Puebla del Río

El Ayuntamiento de Sevilla gastó 15 millones de euros en 200 expedientes sin control previo o con reparos de la Intervención

El Ayuntamiento de Sevilla gastó 15 millones de euros en 200 expedientes sin control previo o con reparos de la Intervención

Los proyectos que transformarán Los Remedios afrontan su última Feria en obras: VERA Sevilla y Jardín de Las Cigarreras encaran su fase final

Los proyectos que transformarán Los Remedios afrontan su última Feria en obras: VERA Sevilla y Jardín de Las Cigarreras encaran su fase final

Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: "Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos"

Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: "Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos"

El Ayuntamiento de Sevilla y el sector del taxi chocan por el Plan de movilidad de la Feria a pocos días del alumbrao

El Ayuntamiento de Sevilla y el sector del taxi chocan por el Plan de movilidad de la Feria a pocos días del alumbrao

Un incendio en la planta de Emasesa de Tablada deja una intensa columna de humo cerca de la Feria

Un incendio en la planta de Emasesa de Tablada deja una intensa columna de humo cerca de la Feria
Tracking Pixel Contents