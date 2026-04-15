Isa Pantoja y María del Monte se reencuentran en Sevilla: "Tenía ganas de pasar más tiempo con ella"

La relación entre Isa Pantoja y su madrina María del Monte ha dado un giro inesperado tras dos décadas marcadas por la distancia. El vínculo entre ambas se rompió cuando Isabel Pantoja puso fin a su amistad con la cantante, siendo Isa todavía una niña, y desde entonces el distanciamiento fue la tónica dominante hasta finales de 2024.

Durante estos años, la intérprete de Cántame siempre mantuvo buenas palabras hacia su ahijada, pero no fue hasta hace unos meses cuando se produjo el primer paso hacia la reconciliación. Todo cambió después de que Isa Pantoja hiciera públicas las humillaciones sufridas en su familia, entre ellas el conocido episodio en Cantora cuando, con 15 años, fue obligada a desnudarse en pleno invierno y rociada con una manguera tras una discusión.

Este testimonio llevó a María del Monte a contactar con Isa para mostrarle su apoyo incondicional, una llamada que sentó las bases del acercamiento. La reconciliación ha culminado ahora con su primer reencuentro público en la Semana Santa de Sevilla, donde la artista invitó a su ahijada y a su hijo Alberto, de 12 años, a ver las procesiones desde su balcón.

Las imágenes, publicadas en revistas como Semana y Lecturas, muestran a madrina y ahijada compartiendo complicidad y cercanía, reflejando una relación que parece haber retomado el rumbo perdido. Todo ello mientras la relación entre Isa Pantoja e Isabel Pantoja continúa completamente rota.

El encuentro, cargado de simbolismo, evidencia el cariño que ambas se profesan y el papel que María del Monte ha comenzado a ocupar en la nueva etapa vital de Isa tras años de distanciamiento.

Siempre discreta, la cantante ha definido este reencuentro como un "momento precioso" y ha dejado claro que no será el último: "Tampoco será la última vez que nos veamos". No obstante, ha querido matizar que no pretende asumir un rol familiar que no le corresponde: "No voy a ejercer de abuela. Yo no tengo nietos y decir que soy abuela sería usurpar un lugar".

Por su parte, Isa Pantoja ha reconocido abiertamente su felicidad por este acercamiento: "Tenía ganas de pasar más tiempo con ella y estoy muy contenta. ¿Por qué ocultarlo?". La joven asegura que están viviendo esta nueva etapa "de una manera muy normal, como siempre tuvo que ser" y ha subrayado que "las personas que aportan cosas positivas y bonitas siempre son bienvenidas a nuestra familia".