Multas de 200 euros y 4 puntos del carnet: la sanción a la que se enfrentan los conductores sevillanos por no respetar esta señal que está por toda la provincia

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa en su lucha constante por reducir los accidentes de tráfico, choques y fallecimientos en carretera con toda clase de medidas y sanciones que buscan que los conductores tengan la máxima precaución al volante para evitar incidentes. Y una de las señales que ha implementado en Sevilla y toda la geografía nacional con este fin son las conocidas como R-6 y R-5, dos indicadores que, de no respetarse, pueden ocasionar 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet.

Quien lea sus nombres pensará que se trata de una invención o error, pero se trata de dos señales que se encuentran en gran parte de las carreteras de la provincia y que buscan mostrar la preferencia de paso en un estrechamiento.

Qué indican estas señales en una vía estrecha

De ese modo, la DGT ha instalado en los tramos conflictivos estas señales que aclaran quién debe pasar primero cuando dos vehículos se encuentran de frente ante una vía estrecha.

El primer paso al llegar a un estrechamiento es reducir la velocidad y circular con la máxima precaución posible para poder observar la escena y evitar cualquier posible contratiempo.

Qué ocurre si un vehículo ya está cruzando el estrechamiento

Tal y como explica la DGT, si al llegar a un estrechamiento ya hay otro vehículo cruzándolo, la prioridad de circulación la tendrá este vehículo, mientras que el que acaba de llegar deberá esperar a que el otro lo cruce para proceder a adentrarse en la vía.

Pero las dudas sobre la preferencia de paso se acrecientan cuando los dos vehículos enfrentados llegan a la vez al estrechamiento. Para aclarar esta situación es para lo que se han creado estas dos señales, la R-5 y la R-6.

La señal R-5 obliga a ceder el paso al vehículo contrario

En primer lugar, se encuentra la R-5, una señal circular con fondo blanco y filo rojo en cuyo interior se sitúan dos flechas en sentido contrario, una negra y otra roja.

En el caso de encontrarse esta indicación en la carretera, es ese conductor el que debe ceder el paso al vehículo contrario y no podrá entrar en el estrechamiento hasta que el otro lo haya cruzado.

La señal R-6 da preferencia para entrar primero

En el otro extremo se encontrará la R-6, una señal de forma cuadrada, de color azul y con dos flechas contrarias en su interior, una blanca y una roja.

En este caso, ese vehículo es el que tiene preferencia con respecto al otro sentido y puede entrar en el estrechamiento antes que el vehículo que viene de frente.

La norma también aclara qué hacer si no hay señales

Esta medida busca aclarar las dudas sobre preferencia de paso y, a su vez, evitar posibles choques frontales y accidentes que puedan afectar a la seguridad y bienestar de conductores y pasajeros.

Cuando no exista ninguna de estas dos señales en un estrechamiento, la legislación señala que, si han llegado los dos vehículos a la vez, la preferencia la tendrá el que tenga mayores dificultades para maniobrar.

Además, si esta situación se produce en una zona de gran pendiente, la preferencia será para el vehículo que circule en sentido ascendente, a no ser que este pueda llegar antes a una zona en la que apartarse, en cuyo caso le cederá el paso al contrario una vez haya apartado el vehículo.

Una infracción grave según la Ley de Tráfico

Para aquellos conductores que no cumplan esta normativa y no respeten esta señales y la preferencia de paso, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece una serie de sanciones que pueden ocasionar una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.

Tal y como indica la normativa, no respetar esta preferencia de paso es considerada una infracción grave, lo que lleva a que las sanciones económicas asciendan a 200 euros.

Por su parte, el conductor también se enfrenta a la pérdida de 4 puntos del carnet, tal y como está establecido para los casos en los que se "incumplen las disposiciones legales sobre preferencia de paso y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida".