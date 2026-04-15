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Los proyectos que transformarán Los Remedios afrontan su última Feria en obras: VERA Sevilla y Jardín de Las Cigarreras encaran su fase final

La zona verde de la antigua fábrica de tabacos tenía previsto abrir el 28-F y el complejo junto al Mercantil anunció su estreno en el primer trimestre del año, aunque continúa cerrado

VÍDEO | Obras en los jardines de Manuel Ferrand, Manuel Arellano y en la calle Pierre de Coubertin

VÍDEO | Obras en los jardines de Manuel Ferrand, Manuel Arellano y en la calle Pierre de Coubertin

Jardines de Manuel Ferrand y Manuel Arellano / Marina Casanova

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Los proyectos que transformarán la margen derecha del Guadalquivir a la altura de Los Remedios, tanto VERA Sevilla como el Jardín de las Cigarreras, serán especialmente visibles para los sevillanos la próxima semana. Muchos de los que disfrutarán de la Feria de Abril, procedentes de barrios alejados de la zona, conocerán de primera mano el estado de estas actuaciones en su camino hacia el Real. Según las previsiones, ambas intervenciones ya estarán listas para la edición de 2027.

En el caso de VERA Sevilla, los trabajos para culminar el macroproyecto que lidera KKH Property Investors no paran, aunque la primera de las actuaciones que debería estar culminada -esto es, los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin- aún tendrá que esperar unas semanas.

Estados de las obras de KKH.

Estado de las obras de KKH. / El Correo

Los jardines de Altadis, previstos el 28-F

La compañía calculaba el pasado otoño que esta zona verde quedaría abierta al público a partir del 28 de Febrero, Día de Andalucía, aunque el plazo no se ha podido cumplir debido, en gran medida, al tren de borrascas que azotó la provincia el pasado invierno.

Para este conjunto de jardines, el objetivo es generar "un parque abierto y visualmente permeable, una mayor superficie mayor que la original y con un incremento de las áreas sombreadas, conectando además sin solución de continuidad con el nuevo paseo del río y con los distintos espacios verdes del complejo, generando un nuevo gran parque urbano en Los Remedios". Hay que recordar que la intervención sobre los jardines fue criticada por vecinos del barrio, que alertaron de la tala de árboles con motivo de las obras y criticaron la nueva disposición del espacio.

El hecho es que las obras siguen en marcha en esa zona, por lo que el entorno no estará finalizado para la próxima semana, cuando muchos sevillanos pasarán por allí camino de la Feria de Abril. En cualquier caso, la compañía responsable del proyecto asegura que estará lista próximamente, incluso que es probable que los jardines abran sus puertas en mayo.

Dentro de VERA Sevilla, los tres edificios de oficinas -denominados Rama I, Rama II, y Rama III, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, que se ubican pegados al río Guadalquivir, son los primeros en culminarse. Las últimas fases, por otro lado, corresponden a la finalización del hotel de lujo, el edificio de El Cubo (diseñado por Kengo Kuma) y la pasarela Infanta Leonor, que estarán acabadas a finales del año, según el calendario de KKH.

Nuevo acerado en la avenida Adolfo Suárez, junto a la Glorieta de Las Cigarreras.

Nuevo acerado en la avenida Adolfo Suárez, junto a la Glorieta de Las Cigarreras. / El Correo

El Jardín de las Cigarreras, aún cerrado

Más cerca aún del Real se encuentra el Jardín de las Cigarreras, pegado justo al club Mercantil que linda con las primeras casetas. Esta iniciativa acumula retrasos en los últimos años. De hecho, la última previsión es que entrara en funcionamiento durante el primer trimestre de este 2026, aunque no ha llegado a tiempo. Se trata de un proyecto que incluye además un nuevo aparcamiento subterráneo con 288 plazas que se preveía que entrara en servicio a principios de año.

Obras en el entorno del Real de la Feria de Abril.

Obras en el entorno del Real de la Feria de Abril, junto al Jardín de Las Cigarreras. / El Correo

La empresa gaditana Aparcamientos de Superficie Cádiz S.L. -que opera bajo la marca Onlyparking.es y que es la adjudicataria de los parking de la Feria-, también gestionará el año entero este parking, aunque, por ahora, el servicio no está disponible y el complejo se encuentra cerrado.

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Precisamente en esa misma acera, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, está llevando a cabo una intervención en la Avenida Adolfo Suárez, aunque fuentes municipales han asegurado a este periódico que la actuación, que incluye calicatas y el acerado de la vía, estará concluida este mismo viernes, para que no sean un obstáculo en el camino al Real.

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