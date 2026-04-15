Los taxis tendrán seguridad privada en las paradas de la Feria y subirán sus precios desde el Lunes de Pescaíto

Para la ida, cuando estás deseando llegar y pisar el albero. Y para la vuelta, cuando ya las ganas son de sofá o cama. En todas estas situaciones típicas de la Feria de Sevilla están los 1.850 taxis que componen el total de la flota, que un abril más vuelve a prestar sus servicios junto al Real. Este año, además, con algunos cambios, como la subida del 3,5% en los precios de las tarifas desde el Lunes de Pescaíto o el retranqueo de las paradas. Y también con la continuidad de algunas medidas, como la presencia de seguridad privada en esos puntos, a pesar de que el sector reclamaba el despliege de agentes de la Policía Local.

"El Ayuntamiento puso seguridad privada en las paradas de la Feria, pero en nuestra opinión es claramente insuficiente", apunta David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi. "La presencia de la Policía Local es clave para que se mantenga el orden en la zona y para que los taxistas se sientan seguros en su trabajo. Sobre todo durante la madrugada, cuando hay compañeros que incluso son reacios a entrar", subraya Capelo.

Sin embargo, el Gobierno local ha decidido seguir con la seguridad privada: "Los taxis van a tener sus dos paradas con vigilancia de seguridad, tal como pasó el año pasado", ha informado este miércoles el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. Una decisión que choca con las demandas del gremio, que se reunió este pasado martes con los representantes municipales para abordar el Plan Feria.

Las paradas de taxi se retranquean

"Las paradas de los taxis se van a retranquear un poco, unos 20 metros, para evitar los cruces entre estos vehículos y los autobuses", ha detallado Pimentel. "Además, se pondrá un carril bus, un carril de servicio público en el puente de las Delicias, que era una petición que nos han hecho tanto desde Tussam como desde el servicio de taxis", ha señalado el delegado de Movilidad.

"En la de la portada había siempre un caos circulatorio, porque en el mismo carril en el que paraban los taxis transitaban también los autobuses de Tussam", explica Rafael Baena, presidente de Élite Taxi en Sevilla. "Esto generaba un follón: gente subiéndose o bajando de los taxis, autobuses parando... Arrinconaba a los vehículos, y además era peligroso", justifica Baena.

Taxis en la parada provisional de la Feria de Sevilla en 2025. / Jorge Jiménez / ECA

Los VTC, a la contraportada

"En la contraportada también habrá la parada correspondiente y el punto de recogida de los VTC", ha subrayado Álvaro Pimentel. "Se les va a facilitar a tanto VTC como taxis los accesos necesarios para que puedan acceder a la parada y al punto de recogida, porque yo sí quiero indicar que hay muchas calles de Los Remedios donde ni pueden pasar los VTC ni los taxis ni los residentes", ha apuntado el edil popular.

"Es una zona restringida por seguridad, por la gran afluencia de público existente, y eso lo quiero remarcar", ha destacado Pimentel ante los medios de comunicación. "Y, por último, de seguridad, pues se tienen que tomar las medidas necesarias para, en caso de que haya una evacuación, que se pueda hacer con total seguridad".

Los precios suben un 3,5% desde el Pescaíto

Las tarifas 2 y 3 de taxi en Sevilla han subido este año un 3,5%, tal como se aprobó en el Pleno municipal el pasado noviembre. Como novedad, la 2 se aplica desde las 14:00 hasta las 20:00 del Lunes de Pescaíto de la Feria de Abril; durante el resto de la semana, también está desde las 07:00 hasta las 20:00. Es, por tanto, la que está en vigor por la mañana y por la tarde en estos días.

Esta tarifa 2 tiene en 2026 una bajada de bandera de 2,02 euros, un precio por kilómetro recorrido de 1,43 euros y una carrera mínima de 5,66 euros. En 2025, sin embargo, la bajada de bandera fue de 1,95 euros, el precio por kilómetro recorrido se situaba en los 1,38 euros, y la carrera mínima era de 5,47 euros.

La tarifa 3, por su parte, también tiene novedades en esta fecha: pasa a aplicarse desde las 20:00 hasta las 07:00 del día siguiente. Es decir: es la que cobran los taxis durante las noches y madrugadas de Feria de Abril. Y como con la tarifa 2, también ha subido otro 3,5%: la bajada de bandera está ahora en 2,53 euros -frente a los 2,44 euros del año pasado-, el kilómetro recorrido en los 1,78 euros -1,72 euros en 2025-, y la carrera mínima se fija en 7,09 euros (6,85 euros anteriormente).

Casi 2.000 taxis en servicio

"Hay unos 1.850 taxis en activo, y desde el viernes de preferia está liberada la flota", destaca Rafael Baena. "Se echan muchas más horas que habitualmente, así que los sevillanos y visitantes pueden estar tranquilos: va a haber taxis siempre", comenta Baena. "Estoy seguro de que daremos el do de pecho para que todo salga bien dentro del maremágnum que es la Feria de Abril", asegura por su parte David Capelo.

"Desde nuestra asociación, Élite Taxi, solo pedimos paciencia y comprensión. Las colas entran dentro de la lógica en un evento con decenas de miles de personas", afirma su presidente, Rafael Bena. "Hay que tener paciencia para todo en esta fiesta: en ocasiones hay que esperar 10 minutos para pedir un taxi o una cerveza en la barra. Lo único que debe primar son las ganas de pasárselo bien en la Feria".