Los Bermejales paraliza nuevos proyectos en sus solares para reservarlos a un trazado subterráneo de la línea 3 del Metro de Sevilla

Los vecinos de Los Bermejales siguen a la espera de conocer el trazado del tramo sur de la futura línea 3 del Metro de Sevilla, que en principio irá en superficie por sus calles. La Junta de Andalucía sigue valorando las propuestas presentadas dentro de la fase de exposición pública, muchas de ellas en la dirección opuesta, es decir, que los trenes recorran el barrio bajo suelo. Mientras tanto, los residentes deciden protegerse y no impulsar proyectos en determinados suelos antes de tiempo, para que estén disponibles en caso de que el Gobierno de Juanma Moreno se decida finalmente por la opción que mayoritariamente desean los vecinos.

La Junta Municipal del Distrito Bellavista - La Palmera, en el pleno ordinario del mes de abril que tuvo lugar este pasado martes, aprobó por unanimidad la propuesta de la Asociación de Vecinos y Vecinas Bermejales 2000 para instar a la Junta de Gobierno Local, a la Gerencia de Urbanismo, y a los órganos competentes, a la reserva de solares estratégicos de Los Bermejales colindantes con la Avenida de Irlanda hasta la resolución definitiva del trazado del tramo sur.

La propuesta de esta asociación se basa en paralizar o suspender cautelarmente cualquier expediente de cesión, enajenación, concesión demanial o cambio de calificación urbanística que afecte a los solares de titularidad municipal ubicados en la Avenida de Irlanda (junto a hospital Fremap) y en la confluencia de Avenida de Irlanda con Avenida de Estonia y Avenida de Finlandia quedando dicha reserva de suelo vigente hasta que la Junta de Andalucía apruebe y publique el trazado definitivo de la línea 3 del metro y se resuelvan las alegaciones presentadas.

De esta forma, se garantiza que estos solares estén disponibles en caso de ser necesarios para la ejecución del metro soterrado a su paso por el barrio. Todo ello en defensa del interés general y con el objetivo de preservar las opciones técnicas en estudio y garantizar que la decisión final se adopte atendiendo al mejor interés del barrio de Los Bermejales y del conjunto de la ciudad.

"El barrio de Los Bermejales se encuentra en un momento histórico y decisivo para su futuro urbanístico y de movilidad, pendiente de la resolución definitiva del trazado de la línea 3 del metro. Actualmente, se encuentra en tramitación el estudio informativo del tramo sur de esta línea 3 del Metro de Sevilla. Ante este proyecto, la Asociación de Vecinos Bermejales 2000, junto con otras entidades y vecinos/as particulares del entorno, ha presentado en tiempo y forma las correspondientes alegaciones, solicitando una modificación del trazado para garantizar que el Metro discurra de forma totalmente soterrada en toda la zona de habitabilidad del barrio", expone la asociación en la propuesta consultada por El Correo de Andalucía.

Por eso, estos vecinos aseguran que "para encontrar la mejor solución para el barrio y sus vecinos/as, pueden cobrar de una importancia vital los solares de titularidad municipal, actualmente sin uso, situados en la Avenida de Irlanda (junto al hospital Fremap) y en la confluencia de la Avenida de Irlanda con la Avenida de Estonia y Avenida de Finlandia". "Si el Ayuntamiento de Sevilla procediera a la cesión, enajenación, cambio de calificación, adjudicación o préstamo de estos suelos en este momento, se podría estar hipotecando e imposibilitando físicamente la mejor solución del metro para nuestro barrio, forzando así a un posible trazado que no sea el más óptimo", prosiguen.

"La prudencia administrativa exige que estos suelos queden en reserva hasta que la Junta de Andalucía emita la resolución definitiva sobre dicho trazado. Entendemos que estos suelos resultan estratégicos para el desarrollo de las posibles soluciones técnicas actualmente en estudio", finaliza la propuesta aprobada por la Junta Municipal del Distrito Bellavista - La Palmera.