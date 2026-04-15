Sorteo de las mesas electorales este viernes en Sevilla para las elecciones andaluzas del 17M: cómo se eligen y cuánto cobran los presidentes y vocales

Uno de los pasos clave para la celebración de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo tiene lugar este viernes, 17 de abril. El Pleno extraordinario del Ayuntamiento acogerá el sorteo público de los ciudadanos que formarán parte de las 911 mesas electorales de la circunscripción de Sevilla, un proceso que cada vez que hay elecciones genera algunas dudas sobre la designación, la remuneración y los derechos laborales de las personas seleccionadas. Cada persona tiene asignado un número que se introduce en un programa, se selecciona uno y todos los números consecutivos son asignados a las mesas electorales.

Se trata de un trámite esencial para que los comicios autonómicos se puedan llevar a cabo, ya que de este sorteo saldrán los ciudadanos llamados a garantizar el desarrollo de la votación en los colegios electorales. Tras la celebración del pleno, el Ayuntamiento deberá comunicar la designación a las personas elegidas, unas notificaciones que comenzarán a realizarse a partir del 24 de abril.

Una vez recibida la notificación, se abre el plazo para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona para alegar las causas por las que no se puede formar parte de la mesa electoral. El plazo es del 1 de mayo –primer día de campaña- hasta el 5 de mayo.

Cuánto cobra la mesa electoral

La cita del 17 de mayo será especialmente relevante para Andalucía, pero también para quienes sean convocados para integrar una mesa electoral. No en vano, una de las preguntas más habituales en cada proceso electoral es cuánto se cobra por desempeñar esta función y qué derechos tienen los seleccionados.

Una mesa electoral en un colegio / Álex Zea

En estas elecciones al Parlamento andaluz, las personas que formen parte de las mesas electorales, es decir, la presidencia y las dos vocalías, percibirán una dieta de 70 euros por persona. La cuantía supone un incremento de cinco euros respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2022, cuando la compensación fue de 65 euros.

Junto a esta cantidad, los integrantes de las mesas tendrán derecho a una reducción de cinco horas en su jornada laboral el día inmediatamente posterior a la votación. Además, si la jornada electoral coincide con un día laborable, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios podrán acogerse a un permiso retribuido. También estarán cubiertos por el Sistema de la Seguridad Social ante las posibles contingencias derivadas de su participación en el proceso electoral.

Con este sorteo, Sevilla activa ya uno de los mecanismos decisivos para la organización del 17M, una convocatoria que marcará el calendario político andaluz y que volverá a implicar de forma directa a cientos de ciudadanos llamados a formar parte de las mesas electorales.