Tres días sin ruido en la calle del Infierno: la Feria de Sevilla se adapta de nuevo para las personas con autismo pero con un recorte en el horario

Tres días con varios tramos sin ruido en la calle del Infierno durante la Feria de Abril de 2026. Un año más, el Ayuntamiento de Sevilla ha reservado algunas horas el martes, jueves y viernes de feria para propiciar que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan disfrutar también de las atracciones. El hilo musical estará a bajo volumen, controlado por una emisora única, para minimizar el ruido de las populares 'cacharritos'. Este año, se ha recortado algo el tiempo respecto a las anteriores ediciones, aunque se mantiene la iniciativa que, desde hace varios años, encabeza la Asociación Asperger de Sevilla para favorecer la inclusión en estas fechas tan señaladas para la ciudad.

El Gobierno local ha acordado que el martes, jueves y viernes desde las 16:00 hasta las 19:00 horas las atracciones apaguen la música y los efectos de sonido que tanto caracterizan a la calle del Infierno durante la Feria de Sevilla. Este tipo de medidas son muy importantes para propiciar el acercamiento a estas actividades de ocio de las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Una de las condiciones asociadas a esta condición neurobiológica es la hipersensibilidad, lo que hace que estas personas perciban de forma amplificada ciertos estímulos, causándoles confusión o estrés. Entornos con mucho ruido y estímulos sonoros como la zona de las atracciones de la feria puede ser prohibitivo para muchas personas con TEA.

En cambio, si se compara con el dispositivo del Consistorio de la Feria de 2025, se trata de menos tiempo con reducción de ruido en las atracciones, de hecho, el pasado año estos tramos horarios arrancaban a las 13:00 horas del mediodía prolongándose hasta las siete de la tarde. No obstante, se trata de las principales horas del día cuando se alcanzan temperaturas muy altas y la afluencia en el Real de Los Remedios baja considerablemente. De hecho, el mercurio podría elevarse hasta los 33 grados en la jornada del martes de feria, según recoge la predicción meteorológica de eltiempo.es para esos días en la capital hispalense.

La iniciativa se remonta a la Feria de Abril de 2019

El Ayuntamiento de Sevilla reserva desde 2019 varias horas sin ruido durante la celebración de la Feria de Sevilla a petición de la Asociación Asperger de Sevilla. Sin embargo, estos tramos se concentran normalmente en las principales horas del día en lugar de apostar por incorporar alguno más tardío. Así ocurrió en la Feria de la localidad sevillana de Tomares cuando precisamente en 2019 se convirtió en la primera de toda España con atracciones sin ruido durante la noche, siendo el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el regidor del municipio en ese momento. El sonido cesaba alrededor de las diez de la noche para reducir las molestias a los vecinos que viven junto a la zona de las atracciones y eliminar la barrera que el ruido supone para las personas con trastornos sensoriales.

El parque de atracciones efímero que se monta durante la Feria de Abril en Sevilla, también conocido como calle del Infierno, dispone de una superficie de 87.000 metros cuadrados con cerca de 400 actividades destinadas al ocio durante los días grandes en el Real. Acoge atracciones para todos los públicos. Desde las clásicas tómbolas hasta las montañas rusas. Los más pequeños disfrutan de los carruseles, mientras que los más atrevidos se suben a las atracciones más emocionantes. Los puestos de turrón, algodón de azúcar, bodegones y heladerías completan la experiencia durante una semana marcada en rojo sobre el calendario festivo de la ciudad de Sevilla.