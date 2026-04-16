Sevilla
Dónde acudir si un niño se pierde en la Feria de Abril: los puntos clave en el Real para encontrar a los pequeños extraviados
El Ayuntamiento incorpora en su dispositivo agentes tutores, una unidad específica compuesta por 30 agentes que centrarán sus funciones en todos lo relacionado con los niños y adolescentes menores de 18 años.
La Feria de Abril cuenta con una serie de dispositivos para garantizar la seguridad de los más pequeños. Año tras año se ponen en marcha medidas para que, en el caso de que un niño se despiste de sus padres, pueda ser encontrado sin dificultad por sus progenitores.
Mítica es la caseta de los Niños Perdidos, ubicada en la calle Gitanillo de Triana, 126. Muy cercana a Los Remedios, es uno de los primeros lugares a los que dirigirse en el caso de que un menor se extravíe.
Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, el dispositivo municipal contará este año con la novedad con el recién estrenado Grupo de Acción y Reacción de la Policía Local, el GAR. Además volverá a incorporar, como en las últimas ediciones, a los agentes tutores, una unidad específica compuesta por 30 agentes que centrarán sus funciones en todos lo relacionado con los niños y adolescentes menores de 18 años.
Espacios seguros para mujeres y colectivo LGTBIQ+
También desde el Consistorio se ha impulsado la instalación de espacios seguros para mujeres y para el colectivo LGTBIQ+, "a los que acudir en caso de sentirse en peligro o vivir una situación de acoso o agresión", según explica en la web municipal.
"Estos espacios no solo prestarán atención inmediata, sino que también servirán como punto de información y sensibilización para todas las personas", añade.
Otros de los puntos a tener en cuenta en la Feria para cualquier urgencia relacionada con menores son el Hospital de campaña, instalado en la Avenida Alfredo Kraus y la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13. El horario de estos dos espacios, igual que en el caso de la de Niños Perdidos, se amplía de 19:30 h hasta las 2:30 h.
- Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
- El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas
- Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
- Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: 'Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos
- La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto
- Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026
- Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes